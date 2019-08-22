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台南再添境外移入登革熱病例 這次好乖竟然主動通報

2019-08-22 16:17聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市今天再新增1名境外移入登革熱病例，截至目前台南市境外移入登革熱病例數累計29例。

衛生局表示，第29例為東區崇德里30多歲女性，於7月25日至8月20日至馬來西亞泰國旅遊及柬埔寨當教學志工。8月9日開始出現發燒、噁心、肌肉骨頭痠痛、血小板下降等症狀，於柬埔寨當地醫院就醫，確診為登革熱。

個案於8月20日由桃園機場入境，即主動通報機場檢疫人員於柬埔寨已確診登革熱，故入境時無發燒，經採檢登革熱快篩為陰性，8月22日疾病管制署綜合研判陽性（NS1陽性、IgM陽性、IgG陽性及PCR陰性）。

個案因病毒血症可傳染期（8月8日至8月14日）皆於國外，故不需進行戶內戶外化學防治作業，但登革熱防治中心仍會加強居住地及活動地環境孳生源清除。

衛生局提醒，現本土登革熱疫情趨緩，但境外移入病例持續發生，民眾要有警覺性，於入境時即主動告知更有利防疫工作的進行。目前針對柬埔寨、印度、印尼、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、緬甸、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國及越南等國家，旅遊疫情建議等級為第一級注意。

民眾前往以上國家時，務必做好防蚊措施，於返國後需自主健康管理14天，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。另有進行登革熱快篩結果為陰性的民眾，請在家多休息1天，勿外出，等待衛生單位通知完整檢驗結果皆為陰性後，即可恢復正常作息。

白鹿颱風撲臺而來，登革熱防治中心再次籲請民眾民眾利用降雨停歇時，巡查住家及工作環境，把握防疫時效，澈底落實巡、倒、清、刷，清除積水容器及積水點，孳清、孳清再孳清，來防範病媒蚊孳生。相關資訊可至臺南市政府登革熱防治中心資訊網（http：//health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

登革熱衛生局柬埔寨

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