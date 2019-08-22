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暑假進入尾聲 這兩種學生恐會有「假期症候群」

2019-08-22 16:15聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

漫長暑假即將結束，為因應學生放長假過後可能無法適應校園生活，桃園市教育局今日舉辦收心活動，讓專家學者來教導家長如何幫助孩子調整生活作息、適應開學生活。此外，學生各個發揮創意，有人利用寫書法、閱讀等方式讓自己靜下來，大業國小更巧妙運用舞蹈，自創一首「開學收心操」。

就讀大業國小的黃智捷、大業國小應屆畢業生及大業國小校友，目前皆就讀大有國中的許筑甯和高定宇，更帶來校方自創的「開學收心操」，以歌曲舞蹈的方式來收心。此外現場還有一名利用書法收心的內壢高中學生鄭可焆，透過臨摹字帖撰寫書法靜心、培養專注力，另外，桃園國小學生何雨溱利用線上自主學習收心，桃園國小何品涵及光明國小洪憶忻、李晨皙則是利用每天固定閱讀，慢慢找回開學上課的節奏與學習。

小朋友最喜歡的暑假將於8月30日結束，桃園市學生輔導諮詢中心副主任黃炯瑩表示，有兩種學生可能會在即將開學時產生「假期症候群」，一種是暑假過得太過鬆散，另一種則為例如小一、小三、小五的學生，他解釋道，面臨重新編班的學生容易對新班級、新環境感到焦慮不安。對此，黃炯瑩說，家長可以趁尚未開學前替孩子調整好生活作息，或是帶著孩子準備新文具，製造開學的期待感，這些作法都相當良好。

桃園市教育局長高安邦說，希望學生除了可以趁這段時間調整生活作息與心態外，為了讓學習不要落後，教育局更致力推動智慧教育、數位教育，線上有許多免費的學習網站提供給學生使用，包括因材網、均一教育平台、數學島及酷課雲等，讓學生們可以在等待正式開學的期間自主學習。

面對暑假即將結束，內壢高中學生鄭可焆透過臨摹字帖撰寫書法，讓自己靜心更培養專注力...
面對暑假即將結束，內壢高中學生鄭可焆透過臨摹字帖撰寫書法，讓自己靜心更培養專注力。記者陳夢茹／攝影
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大業國小的學生及校友，三人共同帶來校方自創的「開學收心操」，以歌曲舞蹈的方式來收...
大業國小的學生及校友，三人共同帶來校方自創的「開學收心操」，以歌曲舞蹈的方式來收心。記者陳夢茹／攝影
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