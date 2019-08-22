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「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11聯合報 記者張裕珍╱即時報導

基隆市長林右昌昔日舊照被挖出，過去帥氣模樣讓網友驚艷，被戲稱「基隆三浦春馬」，林右昌目標3個月減肥，今天還表示要和桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安討論要辦民進黨減肥營，鄭文燦下午受訪笑說，健康很重要，減肥可以一起來，還加碼自爆有天兒子看到他和妻子林俞汝的結婚照，好奇問他「奇怪，媽媽不是嫁給你嗎？怎麼好像嫁給另外一個？」

被媒體問到要不要加入林右昌的減肥行列？鄭文燦說，林右昌年輕時，是個非常英俊瀟灑的高中生，「我想追求青春的年代已經不在了，不過健康還是很需要，要減肥可以一起來。」

至於自己有何減肥的目標？鄭文燦話說的保留，只說若有心減肥，3個月就有成效，但3個月下降的速度到底有多少，不知道，每人狀況不同，媒體再追問是否有機會變成「桃園盧廣仲」？鄭賣關子「瘦下來變什麼樣子，過幾個月你們就知道了。」

鄭文燦回應媒體提問後本已離開聯訪區，不久後又走回來加碼自爆，他笑說，有次拿結婚照給兩個兒子看，他們看了看就說「奇怪，媽媽不是嫁給你嗎？怎麼好像嫁給另外一個人！」

鄭文燦進一步解釋，年輕結婚的照片當然和現在有點落差，但是他不會刻意去追求青春的尾巴，「建康就好」，如果林右昌市長要發起連線減肥，他樂於參加，並虧潘孟安縣長也有一個鮪魚肚，只是大家沒有看到而已，重申「政治人物要注重健康，瘦一點總是比較好。」

鄭說，桃園過去推動瘦桃子運動計畫是很不錯的，他希望大家都能一起來推動，話鋒一轉表示有時候選舉太累了反而很容易變胖，不過健康城市、健康生活很重要，右昌、我還有孟安若要連線，會訂出一個計畫，不過有人向他建議臉書可以每天貼幾公斤重，會再考慮一下。

桃園市長鄭文燦（中）過去和妻子林俞汝（右）與媽媽的合影。圖／本報資料照
桃園市長鄭文燦（中）過去和妻子林俞汝（右）與媽媽的合影。圖／本報資料照
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市長鄭文燦今天下午出席國際醫療觀光研討會，會後受訪談到減肥話題。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦今天下午出席國際醫療觀光研討會，會後受訪談到減肥話題。記者張裕珍／攝影
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減肥鄭文燦林右昌

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