親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

從榮景到沒落，時代洪流下的拆船師傅阿金

淡海輕軌2024年開進淡水老街 將採人車混合行駛

中壢社區營造計畫 包裝在地故事翻轉最醜車站

2019-08-22 15:22聯合報 記者高宇震╱即時報導

中壢區公所結合在地社團共同推動的參與式預算社區營造計畫，去年票選出與文化及交通相關的２案，由陳俊有先生提出的街區博物館串聯暨平台建置計畫及謝柏寬先生提出的全台最行人友善的火車站前街區研究調查計畫，歷經半年的討論規畫，今日在五號倉庫藝文基地舉辦執行發佈會。

陳俊有表示，街區博物館串聯暨平台建置計畫，透過田野調查及訪談，選出3處公有館舍及4處在地老店作為中壢文化路線的節點，３處公有館舍，為文化局轄下的中平路故事館、壢小故事森林及教育局管轄的老街溪河川教育中心，4處在地老店包含五號倉庫、口味肉鬆、北帥西服與巷仔４６文化開放空間。

將於這7個館舍設置在地故事展，展覽專題包含伴手禮演變、市場記憶、軍眷學生族群、70到80年代流行文化及交通運輸發展。希望未來大家能夠透過館舍的老照片及史料展示，了解在地生活記憶，甚至將自己的故事納入其中，成為中壢集體記憶的一部分。

謝柏寬說，全台最行人友善的火車站前街區研究調查計畫，旨在討論翻轉中壢被網友票選「全台最醜最亂火車站」的印象。期望能透過計畫重新解讀都市景觀，反思人與街道的關係，於是規畫於９月底舉辦２天的工作營，由建築及都市計畫相關科系的老師帶領學生，到中壢火車站周邊街區實地觀察，以街道規劃的「交通議題」方式，擬出一套友善行人的評估方案。全案成果將在火車站大廳展示，期許藉此促進中壢居民對於交通方案的關注及討論。

計畫顧問銘傳公共事務學系主任陳欽春表示， 中壢的參與式預算，透過區公所及地方社群協力，擾動與議案相關的人們，將影響力擴散出去。在籌備過程中，看見提案人、在地團體、居民與公務員能夠為了同樣的目標而協調合作，是非常不容易的一件事。

中壢區參與式預算社區營造計畫執行發佈會於五號倉庫藝文基地舉辦。記者高宇震／攝影
中壢區參與式預算社區營造計畫執行發佈會於五號倉庫藝文基地舉辦。記者高宇震／攝影
分享
中壢區參與式預算社區營造計畫執行發佈會於五號倉庫藝文基地舉辦。圖／五號倉庫藝文基...
中壢區參與式預算社區營造計畫執行發佈會於五號倉庫藝文基地舉辦。圖／五號倉庫藝文基地提供
分享

火車站博物館

相關新聞

「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11

初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15

聯結車博士范文鴻參選竹縣立委 鄭朝方挺：樂觀其成

2019-08-22 13:58

竹縣擴大補助住警器5千個 楊文科今到民宅示範安裝

2019-08-22 13:36

蘆竹這路口好危險 25日起一左轉就取締罰款

2019-08-22 12:35

今起竹縣可用手機找路邊停車位 找車位至少縮短10分鐘

2019-08-22 12:25

抽1.5噸水肥竟超收8公噸價 消費者提申訴

2019-08-22 12:05

取締難…桃園推公車亭禁菸 台中4年零開罰

2019-08-21 23:50

陸上衝浪？石門水庫8行程運動Fun漫遊

2019-08-21 23:44

社宅包租代管 桃竹竹苗九月推3200戶

2019-08-21 23:30

林智堅直播賣台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 23:15

勵馨推「家分題」桌遊 教學生從玩中認識性平

2019-08-21 23:07

影／去年大爆滿 客家歌手演唱會24日上午開放索票

2019-08-21 20:11

日本自由民主黨青年局訪桃 鄭文燦當地陪

2019-08-21 19:17

林智堅、黃偉哲直播促銷台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 18:30

小小農夫下田 苗栗家扶中心體驗營創造多贏

2019-08-21 17:39

苗栗縣立委選情 民進黨海線徵召縣議員羅貴星

2019-08-21 17:14

竹科親子DIY 廢棄木頭變身超可愛原木娃娃盆栽

2019-08-21 16:35

桃園農田水利會百年運動會 日本南薩土地改良區祝賀

2019-08-21 16:06

石門水庫「運動Fun漫遊」8種新遊程 陸上可衝浪

2019-08-21 15:55

中秋節前傳喜訊 通霄鎮社福金今年加碼至500元

2019-08-21 15:48

林智堅鄭宏輝帶路 黃偉哲大啖新竹人氣小吃石家魚丸

2019-08-21 13:43

影／泰安中象農路土石流阻斷 用路人注意繞道通行

2019-08-21 11:21

迪化街的權貴子弟？鄭運鵬：請阿公及父親包涵保佑

2019-08-21 10:59

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

盧秀燕25年前穿短裙羞遮腿 網友歪樓：旁邊龍介兄？

2019-08-21 17:52

頭皮發麻！屋內垃圾堆成山臭氣沖天 女嬰竟安睡一旁

2019-08-21 18:16

蘆竹這路口好危險 25日起一左轉就取締罰款

2019-08-22 12:35

彰化大型超市又要少一間 裕毛屋凱福登營業到920

2019-08-22 12:09

從菜市場擺攤到開觀光工廠 宏裕行感念貴人「花枝伯」

2019-08-21 19:18

國民黨傳換瑜？台中多位立委參選人合掛看板粉碎傳言

2019-08-21 17:53

聯結車博士范文鴻參選竹縣立委 鄭朝方挺：樂觀其成

2019-08-22 13:58

國際奧林匹亞競賽 中一中抱3金1銀

2019-08-21 23:35

大雨狂炸雙北 捷運中山站月台積水狀況已排除

2019-08-21 17:28

不只水上草原 屏東排灣石板屋遺址也遭闖 耆老：是大忌

2019-08-22 07:49

陸客不來放無薪假 花蓮觀光業者：補助促國旅市場

2019-08-21 18:18

達文西機械臂是很夯的名詞 秀傳現場展示讓民眾開眼界

2019-08-21 22:17

日本自由民主黨青年局訪桃 鄭文燦當地陪

2019-08-21 19:17

北市屢傳酒店違規營業 柯P嗆聲：地址來、我去消費一下

2019-08-21 18:09

雲林列豪雨天然災害救助地區 新增4類可申請

2019-08-21 19:19

愛南澳旅遊 蘇花改秘境聽音樂喝咖啡乘獨木舟淨海

2019-08-22 07:48

影／宜蘭這裡5年半交通噩夢終結了！明天上午10點通車

2019-08-22 12:06

上億教室整合器反更複雜？ 新北教育局坦言有改善空間

2019-08-21 20:06

台中大停水提早完工 今天下午5時全面恢復供水

2019-08-21 17:30

影／去年大爆滿 客家歌手演唱會24日上午開放索票

2019-08-21 20:11

捷運、都更並進 新北21站市容翻身

2019-08-21 23:53

四五年級生懷舊零嘴 台灣栗子「蘋婆」正產季

2019-08-22 14:58

今起竹縣可用手機找路邊停車位 找車位至少縮短10分鐘

2019-08-22 12:25

林智堅、黃偉哲直播促銷台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 18:30

台中二選區舊照超有梗！右昌在左營vs連環泡被瓜哥巴頭

2019-08-21 23:06

飽受政治壓力？ 侯友宜唱了...「堅持」

2019-08-21 22:38

水上草原商機部落獨享？ 牡丹鄉公所：私地也是禁忌地

2019-08-21 17:15

初選落馬告對手賄選不起訴 陳賴素美不排除脫黨參選

2019-08-22 14:15

馬祖不只藍眼淚 還能目睹僅存百隻「神話之鳥」

2019-08-21 17:11

彰化最髒海岸 清掃30多天甩惡名

2019-08-21 23:37

交通信號桿40年終更新 新莊住戶鬆了一口氣

2019-08-21 19:08

「轉眼就積水」午後瞬間暴雨 雙北傳災情

2019-08-21 23:09

中和星光電影院獨漏秀安區？區公所：將在9月舉辦

2019-08-21 22:30

影／鬼月必看！大士爺祭逛鬼屋喝咖啡、聽異聞

2019-08-22 07:51

偏遠村落沒超商速食 漢寶村彩繪「大漢堡」過乾癮

2019-08-22 13:40

民雄大士爺 信眾膜拜會點頭

2019-08-21 23:50

影／馬崗觀景台展覽開幕 到極東景點欣賞無敵海景

2019-08-22 14:54

「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11

19件海砂屋改建八字沒一撇 北市劃都更地區降送審門檻

2019-08-22 13:22

我們要和總統吃一樣的！彰化貓鼠麵推出總統套餐

2019-08-22 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top