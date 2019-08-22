中壢社區營造計畫 包裝在地故事翻轉最醜車站

2019-08-22 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



中壢區公所結合在地社團共同推動的參與式預算社區營造計畫，去年票選出與文化及交通相關的２案，由陳俊有先生提出的街區博物館串聯暨平台建置計畫及謝柏寬先生提出的全台最行人友善的火車站前街區研究調查計畫，歷經半年的討論規畫，今日在五號倉庫藝文基地舉辦執行發佈會。

陳俊有表示，街區博物館串聯暨平台建置計畫，透過田野調查及訪談，選出3處公有館舍及4處在地老店作為中壢文化路線的節點，３處公有館舍，為文化局轄下的中平路故事館、壢小故事森林及教育局管轄的老街溪河川教育中心，4處在地老店包含五號倉庫、口味肉鬆、北帥西服與巷仔４６文化開放空間。

將於這7個館舍設置在地故事展，展覽專題包含伴手禮演變、市場記憶、軍眷學生族群、70到80年代流行文化及交通運輸發展。希望未來大家能夠透過館舍的老照片及史料展示，了解在地生活記憶，甚至將自己的故事納入其中，成為中壢集體記憶的一部分。

謝柏寬說，全台最行人友善的火車站前街區研究調查計畫，旨在討論翻轉中壢被網友票選「全台最醜最亂火車站」的印象。期望能透過計畫重新解讀都市景觀，反思人與街道的關係，於是規畫於９月底舉辦２天的工作營，由建築及都市計畫相關科系的老師帶領學生，到中壢火車站周邊街區實地觀察，以街道規劃的「交通議題」方式，擬出一套友善行人的評估方案。全案成果將在火車站大廳展示，期許藉此促進中壢居民對於交通方案的關注及討論。