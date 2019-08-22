蘆竹這路口好危險 25日起一左轉就取締罰款

2019-08-22 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市蘆竹區中正北路目前正在進行捷運綠線施作工程，由於施工場地佔據中間車道、架起圍籬，遮蔽最內側車道及最外側車道車輛駕駛雙方視線，至今已造成3起交通事故。為此交通局、捷工局、義勇警察大隊及蘆竹分舉等相關單位，於14日現地會勘後，以低廉的費用架設防撞導桿及三角錐，今日進行成效評估，25日起將開始不定時取締，若無視禁止左轉標誌，將罰鍰600元至1200元。

桃園市義勇警察大隊大隊長呂學祺日前駕車行經中正北路320巷，發現當兩車道車輛會合時，駕駛人容易因視線被圍籬遮蔽，發生碰撞事故，趕緊將此事通報蘆竹分局，14日由交通局、捷工局等相關單位進行會勘，決議自施工圍籬終止處設置回復式導桿（即防撞導桿），延伸至320巷路口中央約15公尺，阻礙最外側車輛路口違規左轉，並指定最內側車道車輛變換車道區域。

該工程以低廉的價格，僅數十根導桿、1面交通標誌，在4天內即完工，改善一處交通意外高風險路口，今日進行成效評估，用空拍機從高空中俯瞰拍攝，觀察車流及車輛行經該路口時的狀況，一個小時的評估時間內，即有一輛小客車違規左轉遭員警攔下。不過由於此新工程剛完成不到一星期，考量用路人還不熟悉，因此員警將其勸導後便放行。