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今起竹縣可用手機找路邊停車位 找車位至少縮短10分鐘

2019-08-22 12:25聯合報 記者郭政芬╱即時報導

為讓民眾到新竹縣可方便找到停車位，善用智慧停車是竹縣解決交通的重點政策，新竹縣交通旅遊處透過經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫-地磁裝置之萬磁王計畫」，與遠傳電信共同合作，並自今年6月起陸續在縣府行政區、高鐵特區及新埔鎮中正路等路邊停車位，埋設地磁感應設備，截至今天為止，已埋設3036顆地磁感應設備，今天正式上線。

近幾年，新竹縣的成長非常的快，尤其是竹北地區的成長速度，隨著科技園區廠商進駐帶來的大量人潮和高鐵新竹站周邊特區商業的帶動影響，及目前中醫大新竹附設醫院的進駐及未來三支箭AI國際智慧園區、璞玉計畫、園區三期的啟動、2處BOT停車場(竹北新世紀購物中心及影城)已完成簽約、國民運動中心的開放及2處申請前瞻計畫興建立體停車場興建工程等，相關建設都陸續推動中。

民眾自今天起即可透過Line官方帳號進行好友搜尋「@Parking- Go」即可加入，開啟後手機即可定位，就能一次查詢縣府行政區、高鐵特區及新埔鎮中正路等路段剩餘車位分布情形，並可導航到目標車位，且可縮短5至10分鐘找車位時間，不僅能迅速挑到符合需求的好車位、還能避免忘記停車位置的困擾，有效減少民眾找車位時間與油料浪費，間接改善道路交通與空氣品質。

新竹縣府表示，藉由路邊車格停車的大數據，如路邊車格周轉率、各時段車格停車率，亦可做為下一階段掌握路邊車格使用狀況，並作為日後調整停車管理策略的參考依據，確實達到智慧交通，利民便民。

民眾自今天起即可透過Line官方帳號進行好友搜尋「@Parking- Go」即可...
民眾自今天起即可透過Line官方帳號進行好友搜尋「@Parking- Go」即可加入。記者郭政芬／攝影
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新竹縣交通旅遊處埋設地磁感應設備，截至今天為止，已埋設3036顆地磁感應設備，今...
新竹縣交通旅遊處埋設地磁感應設備，截至今天為止，已埋設3036顆地磁感應設備，今天正式上線。記者郭政芬／攝影
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新竹縣長楊文科（右二）今天於道路巡視，了解智慧停車政策。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科（右二）今天於道路巡視，了解智慧停車政策。記者郭政芬／攝影
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新竹高鐵停車場

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