抽1.5噸水肥竟超收8公噸價 消費者提申訴

2019-08-22 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



有消費者申訴，指請業者替透天住家化糞池清水肥，最後竟被告知清了8公噸，要給1萬2千元，他質疑化糞池與水肥車槽體最大容量都不可能有8公噸，計價不實，向業者反映後，業者僅願退還2千元；桃園市政府消費者服務中心指出，今年上半年此類消費爭議有3件，提醒消費者務必先與業者確認計價與預估清除數量，水肥車槽體外也有刻度可查看，避免爭議。

桃園市政府消費者服務中心指出，日前接獲申訴指，消費者透過網路查得桃園一間環保清潔公司有清除水肥服務，經電話洽詢，業者告知每公噸清除單價為1500元，業者到場時，消費者詢問其預估清除總量為何，業者只含糊表示水肥車上看得到清除總量，待業者施作完畢後，告知消費者最後清除總量為8公噸，服務費用為1萬2千元，讓消費者相當錯愕。

該名消費者認為，該處透天建物化糞池及業者水肥車槽體最大容量，皆不可能達8公噸，為何業者最後稱清除總量達8公噸，服務費用也因此1萬2千元？懷疑有計算不實之嫌，當場向業者表達異議後，業者僅同意減收2千元，最後只好摸摸鼻子先付款1萬元給業者，但他仍認為清除水肥的總量不實，向市府提起消費爭議申訴。

桃園市政府消費者服務中心指出，上半年受理3件清除水肥服務消費爭議，爭議內容多為清除數量與計價問題，清除水肥計價方式屬市場機制，經洽詢桃園市水肥清除商業同業公會，公會表示清理一般透天住宅化糞池的車輛容量約1.5公噸，清運後運入合法處理場者，每1公噸費用約2千元至3千元不等；大樓建物則需經現場評估視其施作難易度後，另行計價。

由於業者清除該透天的水肥總量達8公噸，較一般清理透天住宅建物化糞池的水肥車槽體容量1.5公噸超出5倍之多，桃園市政府消費者服務中心函請業者妥善處理，雙方自行和解。