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影／去年大爆滿 客家歌手演唱會24日上午開放索票

2019-08-21 20:11聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣政府9月7日、10月20日晚間將分別在文化觀光局中正堂、苗北藝文中心舉辦「苗客鄉音情─朗斗」苗栗縣客家歌手演唱會，2場演唱會都是24日上午9點起開放索票，縣府歡迎鄉親踴躍拿發票來兌換入場券，共下來聆賞好聽、朗斗(歌聲嘹亮)的客家歌曲。

苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦、立委徐志榮等人上午在縣府大廳為演唱會宣傳，鍾東錦還應邀率先唱一曲客家山歌暖場，知名客家歌手賴仁政、何易峰也表演2首客家歌，讓現場人士「先聽為快」。

徐耀昌表示，縣府去年首度舉辦苗栗縣客家歌手演唱會，鄉親反應非常熱絡，因此今年再度推出，9月7日在中正堂、10月20日在苗北藝文中心，2場演唱會都可說「眾星雲集」，由老中青歌手輪番上陣帶來精采的傳統客家山歌、流行創作歌曲及舞蹈，讓傳統與現代流行音樂賦予客家歌曲新生命，傳承客家好聲音。

文觀局長林彥甫指出，9月7日晚間6點50分的中正堂場次由林展逸、劉露華主持，邀苗栗市客家兒童合唱團、黃心慧&黃莉樺、賴仁政&傅秋英、謝其國&林彩立、程美蘭&艾琳娜、何易峰、林展逸、徐紫淇、陳姿妤三人組、莊長明、HKG樂團、楊咩咩、龍宣宣等歌手及樂團擔綱演出。

10月20日晚間7點苗北場由徐紫淇、趙德武主持，邀何易峰、黃心慧&黃莉樺、賴仁政&傅秋英、謝其國&林彩立、蕭圓嬌、羅國禮、黃于娟、吳勇濱、林展逸、吳如意、紅如樂團、林思伶等獻唱。

2場演唱會都在8月24日上午9點開放索票，苗北場於苗北藝文中心服務台、中正堂場在文觀局服務台索取，民眾憑未兌獎、苗栗縣內消費發票1張兌換1張入場券，每人限索4張，索完為止，詳情可上苗栗縣文化觀光局網站:http://www.mlc.gov.tw查詢。

苗栗縣9、10月將推出兩場客家歌手演唱會，縣長徐耀昌等人上午與歌手共同邀約鄉親屆...
苗栗縣9、10月將推出兩場客家歌手演唱會，縣長徐耀昌等人上午與歌手共同邀約鄉親屆時來聆賞。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣9、10月將推出兩場客家歌手演唱會，縣長徐耀昌等人邀約鄉親屆時踴躍來聆賞。...
苗栗縣9、10月將推出兩場客家歌手演唱會，縣長徐耀昌等人邀約鄉親屆時踴躍來聆賞。記者胡蓬生／攝影
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演唱會苗栗縣樂團

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