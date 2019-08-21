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日本自由民主黨青年局訪桃 鄭文燦當地陪

2019-08-21 19:17聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市長鄭文燦8月初率市府團隊赴日本進行友好城市交流訪問，期間曾拜會自由民主黨青年局，雙方針對各項青年議題、台日交流等進行意見交換，自由民主黨青年局回訪，近日由局長佐佐木紀率80名青年局團員訪台，今天到桃園，在市府安排之下參訪桃園忠烈祠、桃園大圳、大溪四連棟等知名景點，允諾將此行所見的桃園之美帶回日本，促進彼此觀光交流。

鄭文燦說，每回到日本參訪都受到自民黨青年局熱情款待，這次在桃園見面，感覺很熟悉，他也提到，台日無論在民主、區域安全、產業合作、文化交流等層面皆有許多合作空間，希望這趟台灣行讓訪團成員感受到台灣的熱情，台日關係無論現在或未來都將更加密切。

鄭也提到，桃園是工業生產基地，日系企業約有兩百多家，知名汽車大廠皆在桃園設廠，機場捷運系統也由日商承包，橫濱八景島在桃園投資水族館明年1月將開幕，也歡迎再來訪。

自由民主黨青年局長佐佐木紀說，這次回訪受到桃園市府熱情接待，肯定鄭市長是年輕的領導人，將桃園帶往更好的方向，國家對國家交流很重要，但他更重視地方和地方交流，團體中有來自日本各地年輕議員、學生，藉此機會讓雙方交流，從日本到台灣遊客一定會在桃園國際機場出入境，訪團此行能將桃園的美、觀光名勝帶回日本，促進彼此觀光交流。

日本自由民主黨於8月19至22日率領約80名青年局團員訪台，包含青年局長佐佐木紀、青年局國際部長武井俊輔、青年局長代理小林史明、青年局長代理朝日健太郎、中央常任委員會議長依光晃一郎、中央常任委員會副議長不破大仁、青年局次長吉川赳、青年局研修‧擴大副部長中曽根康隆、青年局團體部長宮澤博行等人。

日本自由民主黨青年局率團造訪台灣，局長佐佐木紀（左一）等人今天到桃園，在市府安排...
日本自由民主黨青年局率團造訪台灣，局長佐佐木紀（左一）等人今天到桃園，在市府安排之下參訪桃園忠烈祠、桃園大圳、大溪四連棟等知名景點，市長鄭文燦（右一）也當地陪。圖／桃園市政府秘書處提供
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日本自由民主黨青年局率團造訪台灣，局長佐佐木紀等人今天到桃園，在市府安排之下參訪...
日本自由民主黨青年局率團造訪台灣，局長佐佐木紀等人今天到桃園，在市府安排之下參訪桃園忠烈祠、桃園大圳、大溪四連棟等知名景點，市府熱情迎接。圖／桃園市政府秘書處提供
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日本自由民主黨青年局率團造訪台灣，局長佐佐木紀（右一）等人今天到桃園，在市府安排...
日本自由民主黨青年局率團造訪台灣，局長佐佐木紀（右一）等人今天到桃園，在市府安排之下參訪桃園忠烈祠、桃園大圳、大溪四連棟等知名景點，市長鄭文燦（左一）也當地陪。圖／桃園市政府秘書處提供
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日本自由民主黨青年局率團造訪台灣，局長佐佐木紀等人今天到桃園，在市府安排之下參訪...
日本自由民主黨青年局率團造訪台灣，局長佐佐木紀等人今天到桃園，在市府安排之下參訪桃園忠烈祠、桃園大圳、大溪四連棟等知名景點，市長鄭文燦（中）也當地陪。圖／桃園市政府秘書處提供
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青年民主黨機場捷運

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