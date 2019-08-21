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林智堅、黃偉哲直播促銷台南文旦 1500箱不夠賣

2019-08-21 18:30聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

台南市長黃偉哲（右二起）、新竹市長林智堅、立委郭國文結合台南文旦與新竹米粉料理柚...
台南市長黃偉哲（右二起）、新竹市長林智堅、立委郭國文結合台南文旦與新竹米粉料理柚子香米粉，吃起來爽口美味散發柚香。記者黃瑞典／攝影
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新竹市長林智堅、台南市長黃偉哲及立委郭國文今天在新竹市竹蓮市場促銷台南文旦，每箱10台斤優惠價1千元，透過林智堅臉書直播，30分鐘銷售1526箱，兩大貨車的文旦都賣光，展現竹市強大消費力，林智堅、黃偉哲都強調，沒搶購到的消費者別扼腕，可透過麻豆區農會網站訂購。

台南市政府農業局估計今年文旦產量約2.4萬公噸，產量雖比去年減少近1成，但品質風味均佳，今天出動兩輛大貨車載運1500箱頂級文旦到竹蓮市場促銷，黃偉哲說，台南很多優質農特產品，有的外銷或賣到都會區，此次與新竹市府合作產地直銷，讓新竹市民可品嘗到甜美多汁的台南文旦。

林智堅開臉書直播挑戰30分鐘要將文旦賣完，並與黃偉哲、郭國文將新竹米粉與台南文旦結合，由米樂米粉業者范舜芳指導料理柚子香米粉，利用現榨柚子汁等調配醬料，吃起來爽口美味散發柚香，搭配果肉吃風味更佳。

除了行銷鮮果，黃偉哲與麻豆區農會總幹事孫慈敏也介紹柚子茶、梅柚片、柚子蔘及利用柚花等提煉精油加工的洗髮精等加工品，適合中秋送禮及自用。

直播過程中，林智堅提醒市民把握機會搶購嘗鮮，也呼籲不要漏氣，趕快搶購一空為新竹人掙面子，果然訂單不斷湧入，部分竹科廠商訂購上百箱，也有不少市民搶訂，30分鐘訂單達到1526箱，不僅完售，還超額。

林智堅說，他喜歡文旦，尤其麻豆文旦口感細膩水分更多，非常甜美，感謝市民展現強大消費力支持，市府與麻豆區農會建立平台，可協助市民購買，市府成立味市集平台長期支持小農及在地農漁產品，透過與台南的城市交流，希望有助於行銷兩地農產品，未來與台南公共建設、觀光旅遊及產業會有更多合作，也希望與更多縣市政府合作，一起讓台灣更好。

台南市長黃偉哲（右起）、新竹市長林智堅、立委郭國文在竹蓮市場開直播促銷台南文旦，...
台南市長黃偉哲（右起）、新竹市長林智堅、立委郭國文在竹蓮市場開直播促銷台南文旦，1500箱完售。記者黃瑞典／攝影
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台南市長黃偉哲（右二起）、新竹市長林智堅、立委郭國文結合台南文旦與新竹米粉料理柚...
台南市長黃偉哲（右二起）、新竹市長林智堅、立委郭國文結合台南文旦與新竹米粉料理柚子香米粉，爽口美味散發柚香。記者黃瑞典／攝影
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台南市長黃偉哲、新竹市長林智堅等人開心慶祝1500箱台南文旦完售。記者黃瑞典／攝...
台南市長黃偉哲、新竹市長林智堅等人開心慶祝1500箱台南文旦完售。記者黃瑞典／攝影
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文旦新竹米粉林智堅

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