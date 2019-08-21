苗栗縣立委選情 民進黨海線徵召縣議員羅貴星

2019-08-21 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



2020總統立委大選，苗栗縣兩席第一選區（海線）、第二選區（山線），國民黨提名現任立委陳超明、徐志榮爭取連任。苗縣選民結構基本盤藍大於綠，民進黨視為「艱困選區」，民進黨中執會今宣布徵召苗縣立委海線選區由現任議員羅貴星出線。山線選區，代表民進黨參選者仍在協調中，尚未就定位。

另由於苗栗縣長徐耀昌在1998年任職苗縣頭份鎮長時，辦理頭份垃圾場案，被控違法核發棄土圖利業者案，台北地院歷經10多年審理，一審判徐耀昌圖利罪，處9年有期徒刑、褫奪公權6年，全案上訴，二審台灣高等法院將在8月23日上午10點宣判，宣判結果，若判有罪，將停職，勢必衝擊苗栗縣政壇。

苗栗縣是台灣西部至今唯一未被綠營執政縣市，選民結構基本盤藍大於綠。立委選舉化為單一選區後，兩席立委都由國民黨出線，民進黨將苗栗縣視為「艱困選區」。

苗栗縣第一選區（竹南鎮、造橋鄉、後龍鎮、西湖鄉、通霄鎮、銅鑼鄉、苑裡鎮、三義鄉），又稱「海線」，國民黨現任立委陳超明連任兩屆立委，2020爭取第10屆立委，盼三連任。

海線部分，民進黨今中執會宣布徵召民進黨苗縣三義鄉議員羅貴星出線，羅貴星曾擔任三義鄉第19屆鄉民代表，之後轉戰縣議員，遞補上任，去年成功連任縣議員，羅擔任苗栗縣小英之友會秘書長。

民進黨今下午召開記者會，羅貴星說，他很掙扎，苗栗過去在單一選區提出候選人參與選舉都非常困難，經過秘書長懇談、黨主席的邀請，要他承擔這個責任「我會用最大力量來翻轉」。

據了解，羅貴星被徵詢參選時，曾考量家人反對，之後努力說服家人，他說，看到苗栗縣需要，「黨中央需要我承擔，我決定接下擔子，藉由此次機會，讓苗栗鄉親有更好的選擇」，希望「翻轉海線這一席」。

海線部分，還有生態旅遊作家朱英濠、吳宜臻的子弟兵朱哲成等人，都有意表態參選。