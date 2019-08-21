竹科親子DIY 廢棄木頭變身超可愛原木娃娃盆栽

2019-08-21 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



DIY活動的材料與教材都源自園區內，活動利用廢棄的木頭創作超可愛桌上型原木娃娃盆栽。圖／竹科管理局提供 分享 facebook 新竹科學工業園區管理局於今天與園區景觀清潔維護廠商，共同舉辦「2019親子DIY自然教育體驗活動」，以園區內修剪的枝條、樹葉等作為材料，讓DIY創作融入自然教育體驗，活動不止好玩又具有環境教育的意義，更能增進親子關係。

竹科管理局表示，竹科園區成立至今39年，早期園區規劃保留大面積的綠地，再加上管理局對於綠美化的重視與努力，現在的園區就像一座綠意盎然的公園，除了穩定氣候、改善空氣品質外，讓在園區工作、生活的人也有更良好舒適的環境，同時也是許多野生動物的家。

去年第一次舉辦以自然教育體驗方式的親子DIY活動，獲得熱烈迴響，因此今年持續舉辦，活動講師是現任園區景觀清潔維護廠商，同時具有ISA樹藝師及環境教育人員的認證。

竹科管理局指出，DIY活動的材料與教材都源自園區內，如修剪下來的枝條、樹葉、植物的落花、落果等，每一個自然的素材都有屬於它的生命旅程，讓參加親子能邊體驗DIY創作，邊了解園區裡的生態小故事。更重要的是，可以讓小朋友在充斥3C產品的生活中，親手觸摸各種木頭、葉子、種子花果實等，並聞到其獨特的自然味道，透過自然素材來進行五感學習。