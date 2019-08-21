桃園農田水利會百年運動會 日本南薩土地改良區祝賀

2019-08-21 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



「台灣桃園農田水利會創會100周年員工及基層人員運動大會」今天在桃園市立體育場舉辦，桃園市長鄭文燦出席並表示，桃園農田水利會創會100周年，見證了桃園從農業社會轉型為工業社會的發展過程，感謝全體員工及會員長年來共同致力於農田水利事業，期盼大家藉由這次活動齊聚一堂、聯繫情誼，也祝福桃園農田水利會永續經營，未來能夠發展得更好。

還園農田水利會長黃金春指出，水利人的運動大會，籌辦不易，上一次舉辦是6年前慶桃園大圳通水90年，期透過運動競賽，展現團隊合作精神，今年運動大會也邀請日本南薩土地改良區姐妹會參與盛會，強化台日兩國情誼。

黃金春說，慶祝今年創會100周年，3月起陸續展開員工圖騰競賽、大圳隧道健行、水利騎兵單車遊水圳埤塘等活動，緊接著是今天員工及基層人員運動大會，辦運動大會主要是感謝基層的水利人，長年來共同維護水源暢通，並推廣全民運動，增進水利員工身心健康，提升工作效能，以及凝聚小組長、班長的情誼。

日本南薩土地改良區姐妹會受邀來訪，理事長東孝一郎組團一行21人來台。今天運動大會除了日本姐妹會出席，還有桃園農田水利會會務委員、各工作站水利小組長、班長暨桃園農田水利研究發展基金會員工，並委由師劉允升、鄧光、鄭清富退休老師領軍組成30人的裁判團，參加運動大會總人數約1600人。

農業局長郭承泉表示，今天的比賽的項目有貴賓魅力四射、貴賓桌球趣味競走、陸上行舟，福翁拖球、時代巨輪、瞎子摸路、持球競走、盤球接力，其中貴賓桌球趣味競走項目由水利會主管、會務委員、日本姐妹會推派隊員組隊競技，跨國友誼賽為運動會掀起最高潮，每個比賽項目取冠軍、亞軍、季軍各一名，頒發獎金、獎杯及獎品。