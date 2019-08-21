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石門水庫「運動Fun漫遊」8種新遊程 陸上可衝浪

2019-08-21 15:55聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

石門水庫跨域亮點計畫 運動Fun漫遊」今天舉辦宣傳活動，桃園市副市長李憲明、北區水資源局長江明郎表示，全新的石門水庫旅遊模式，將開啟桃園觀光新頁，並以低碳運動做為水庫觀光新品牌，可提升旅遊品質與深度，結合創意配套措施，期待帶動地方觀光熱潮。

新模式將從溪洲觀光服務中心為起點，串聯園區內各景點，深度緩慢遊桃園。桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評讚說，石門水庫近年來多了國際路跑賽、熱氣球嘉年華、環湖單車漫遊、人氣楓林大道等玩樂攻略，提供多元休閒樂趣，為打造符合石門水庫生態特色的運動旅遊，這次邀請全民體驗全新旅遊型態以及知性休閒遊程。

觀旅局表示，今年底溪洲觀光服務中心暨低碳轉運站也將完工，民眾來到石門水庫，可搭乘低碳電動遊園公車至服務中心，整合「停、轉、乘、玩、買」多元服務體驗。大溪區溪洲觀光服務中心暨低碳轉運站榮獲「2018國家卓越建設獎」金質獎，站體設計別具巧思，是綠色運輸示範區重要的一環，可串連溪洲到月眉景點，打造多元遊憩休閒廊帶。

楊勝評說，運動觀光是當今最具吸引力的主題旅遊之一，「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」整合全域資源特色，凝聚成觀光休閒的附加價值，主打「運動你的故事─石門水庫」為品牌形象，推出8條運動遊程邀民眾搶先體驗。路線結合在地生態、低碳旅遊與新型態運動，吸引親子家庭、青年朋友以及運動愛好者等，留下難忘的石門水庫運動遊憩體驗。包含徒步、單車、巴士等交通方式，費用799元至3990元不等，滿足各族群需求。

8條運動觀光遊程分別是：逐浪後池好食光、拍拍水庫踏風趣、石門水庫戀鐵馬、撐壩水庫跟風去、慢跑尋寶水岸遊、樂活山水踏青趣、樹梢探險生態遊、騎景水庫樂解謎，各遊程設計內容包含卡路里消耗熱量，供民眾選擇喜愛的運動來瘦身。

逐浪後池好食光串聯了「陸上衝浪」運動，站上滑輪浪板利用划槳往前溜。拍拍水庫踏風趣可一次蒐集石門水庫10大打卡熱門景點，恣意踩踏單車一窺水庫秘境。石門水庫戀鐵馬邀單身男女來場水岸約會，單車遊湖後換乘遊艇漫遊。

撐壩水庫跟風去沿著水庫旁的環湖公路往上游騎到阿姆坪，挑戰全臺水庫唯一「登壩坡」。慢跑尋寶水岸遊及樂活山水踏青趣輕鬆愜意，搭乘巴士享受自然芬多精的洗禮，走出戶外迎向陽光。

樹梢探險生態遊為2日遊行程，邀親子一起探索未知的樹梢領域，居高俯瞰昔日遠東最大水庫。融合護樹環教與攀樹課程，透過生態環境教育，創造最難忘的親子旅遊回憶。

「盲旅」為近日掀起的一種新旅遊形式，騎景水庫樂解謎規劃了另類玩法，出發前領取解謎包，跟著提示尋找下一站地點。未知的石門水庫大冒險處處是驚喜，4人成行更優惠、更好玩，不妨來嘗鮮挑戰。

8條遊程共超過300個名額搶先體驗，目前已經全面於網路上架，民眾可以到臉書粉絲團「運動Fun漫遊」查閱活動內容，並至活動通、川流旅行社、戀愛大學以及晨心旅行社選購喜歡的運動賞景遊程。

桃園市政府觀光旅遊局和北水局推運動Fun漫遊新玩法，即日起報名預購遊程。記者鄭國...
桃園市政府觀光旅遊局和北水局推運動Fun漫遊新玩法，即日起報名預購遊程。記者鄭國樑／攝影
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市府、北水局昨天為運動Fun漫遊宣傳。記者鄭國樑／攝影
市府、北水局昨天為運動Fun漫遊宣傳。記者鄭國樑／攝影
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運動Fun漫遊是桃園市政府、北區水資源局合作規畫的9、10月石門水庫風景區新遊程...
運動Fun漫遊是桃園市政府、北區水資源局合作規畫的9、10月石門水庫風景區新遊程。記者鄭國樑／攝影
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運動Fun漫遊規畫8條旅遊行程，都是新玩法。記者鄭國樑／攝影
運動Fun漫遊規畫8條旅遊行程，都是新玩法。記者鄭國樑／攝影
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