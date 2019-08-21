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新竹市挺台南文旦 林智堅、黃偉哲半小時賣1500箱

2019-08-21 13:53中央社 新竹市21日電

新竹市長林智堅（左起）、民進黨立委參選人鄭宏輝帶路，與台南市長黃偉哲、立委郭國文...
新竹市長林智堅（左起）、民進黨立委參選人鄭宏輝帶路，與台南市長黃偉哲、立委郭國文品嘗新竹在地美食石家魚丸。聯合報系記者黃瑞典／攝影
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新竹市長林智堅與台南市長黃偉哲、立委郭國文，上午一同在新竹市竹蓮市場進行文旦拍賣會，以網路直播方式拍賣台南直送的文旦，30分鐘就賣出超過1500箱文旦。

新竹市政府與台南市政府今天上午在竹蓮市場舉辦「柚來了-新竹市挺台南好柚拍賣會」活動，由林智堅、黃偉哲一同擔任拍賣助手，以網路直播方式讓網友「+1」下訂，半小時左右就賣出超過1500箱、每箱6公斤的台南麻豆文旦。

拍賣過程中，林智堅與黃偉哲也於現場化身「型男主廚」，教民眾如何以新竹在地米粉搭配特調醬汁，再結合多汁甜美的麻豆文旦入菜，製作適合夏天品嚐的「柚子香米粉」。

林智堅表示，感謝台南市長黃偉哲選擇新竹市作為行銷台南文旦的據點，此次於竹蓮市場共同行銷台南好柚，讓新竹市民不用遠赴台南，就可以品嚐當地直送最新鮮的文旦。

黃偉哲表示，台南是文旦的主要產地，從8月中旬開始採收，因為柚樹的開花期間較長，導致著果率下降，因而影響產量，但文旦的美味不因產量變少而有所減分，優質文旦常供不應求，盼透過雙城首長攜手行銷台南的優質文旦。

台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏指出，此次除了展售文旦外，也有包括柚子茶、梅柚片、柚子蔘等相關農特產品，還有用柚子製作的洗髮精、沐浴乳等，今天沒有在網路直播購買到的民眾，仍可至麻豆區農會網站下訂。

林智堅與黃偉哲在結束文旦拍賣會後，由新竹市義消總隊長、前新竹市議員鄭宏輝帶領，轉往新竹在地知名的魚丸店，一同進行台南牛肉湯與新竹魚丸湯的PK賽，讓黃偉哲等人品嚐新竹在地美食。

文旦新竹黃偉哲

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