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秒殺的竹縣單身聯誼來了！ 最大獎是雙人機票

2019-08-21 10:49聯合報 記者郭政芬╱即時報導

鼓勵新竹縣的青年男女走出宅經濟，走向大自然，新竹縣長楊文科特別指示縣府青年事務中心於9月28日星期六，舉辦青春交友、單身聯誼的活動，此次的亮點就是搭乘火車專列前往福隆，並有救國團全程帶領一系列的趣味活動。【青春列車‧戀戀福隆 ~火車羅曼史】單身聯誼活動採線上報名，即日起受理報名至9月11日截止。報名網址：https://www.beclass.com/rid=22415fb5d2bfc99b1eb0

有鑑於先前兩次舉辦活動的地點分別在竹東和關西兩鎮的特色景點舉辦戶外春遊活動，再加活動內容陽光健康配對成功的獎品豐富。這次特別向台鐵租用可以接受180人報名搭乘的觀光專列，由縣長楊文科擔任列車長，帶領大家一路歡樂駛向福隆。

當天的行程一早從台鐵竹北車站集合出發，火車在前往福隆的路程上，特別邀請新竹救國團的團康隊輔安排歡樂有趣活動，包括有：魔法列車第一次接觸、愛情邱比特牽紅線、浪漫電車邂逅派對、偶像劇演很大配對、草嶺隧道單車漫遊、猴硐尋寶打卡美拍…等等活動，藉由救國團的豐富帶團經驗，遊程中一定絕無冷場，充分體驗活力無限的動力青春。

縣長楊文科表示，為了關心青年成家，以及鼓勵青年男女多利用假期走向大自然參加青春聯誼健康促進活動，特別為報名參加活動的青年精心準備紀念禮品，更於活動中配對成功者，另有幸福好禮，最大獎是馬來西亞的雙人出國機票一組，歡迎符合資格的民眾踴躍參加。

青年事務中心主任田永元表示，之前在竹東、關西舉辦春遊活動，約有5對當場配對成功，有些男女也成為好朋友，在新竹能一起分享生活點滴，以往活動報名秒殺，這次特別擴大辦理，並包下台鐵的四節車廂，歡迎未婚青年搭火車遊福隆。

此次活動開放男女各80名，只要未婚、年滿21至45歲，且在新竹縣工作或居住者的青年男女，都歡迎報名參加。參加民眾只需負擔餐費、腳踏車費及保險費每人約500元。參加活動即有小禮物紀念品，其餘火車、活動等相關費用均由主辦單位負擔。活動即日起受理報名，因名額有限，以報名先後順序錄取，額滿為止。報名後主辦單位會以E-MAIL或電話通知確認活動報名成功。報名詳情可洽（03）551-8101分機6905青年事務中心及新竹縣政府青年事務中心粉絲專頁詢問。

此次的亮點就是在9月28日星期六一起搭乘火車專列前往福隆地區，並參與一系列的趣味...
此次的亮點就是在9月28日星期六一起搭乘火車專列前往福隆地區，並參與一系列的趣味活動。記者郭政芬／翻攝
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新竹縣長楊文科為了鼓勵新竹縣的青年男女走出宅經濟，特別指示縣府青年事務中心於初秋...
新竹縣長楊文科為了鼓勵新竹縣的青年男女走出宅經濟，特別指示縣府青年事務中心於初秋天涼合宜出遊的時節，舉辦一場別出心裁的青春交友、單身聯誼的活動。記者郭政芬／攝影
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青年新竹福隆

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