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桃樂居日間照顧中心沒「老人、失智」標貼 長者愛來

2019-08-21 10:38聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

衛福部桃園醫院成立「桃樂居日間照顧中心」兩年，一開始招牌就不寫老人或失智，因為這樣可以服務更多失智、失能的個案，原來不少長者排斥這些字眼，少了老人、失智文字描述，確實有更多長者願意進來。

桃樂居日照中心社工古朝弘表示，在桃樂居的長者中有位陳阿姨，入住前會談時知道她5年前曾中風，導致雙耳失聰及喪失語言能力，過著無聲無語的日子，原本和樂的家庭因為她生病，再加上後續確診輕微失智，照顧上衍生更多問題。

陳阿姨生活上幾乎都依賴先生照顧，雖然先生半退休，但有時還是會因為工作忙碌，無法全心照顧她，政府推行長照2.0，她到過其他日照中心，但因為招牌有「老人」，待不到一個月就離開。

原來陳阿姨在意「老人」兩字，她覺得自己不是老人所以抗拒，先生輾轉得知桃園醫院的日照中心，加上陳阿姨以前住過桃園醫院的病房，在這邊復健很長一段時間，對桃園醫院較熟悉且不排斥，「桃樂居」招牌少了失智、老人字眼讓她覺得自在許多，因為她覺得自己不老。

古朝弘說，工作人員與家屬起初也很擔心阿姨能不能適應，但其實照顧實務上，發現阿姨很積極參與課程活動，目前也很習慣桃樂居的生活步調，先生也常開心分享他們的故事。現在陳阿姨每天且期待來桃樂居上課，個性也變得開朗，對照顧方來說，讓家屬及個案能得到最大的效益，有效減輕家庭的照顧壓力，健全家庭支持系統，讓個案身心得到照顧，就是對工作人員最好的肯定。

在個案的相處中，古朝弘發現其實長輩很注重角色的定位，或許在陳姓阿姨的世界裡她還是那位30幾歲的年輕媽媽，不覺得自己是「老人」，社工員意識到原來長者對於名稱還是非常在意，也許在一般人眼裡這只小細節，但是小細節卻能讓社工員更理解個案的心情及自我角色界定。

桃園醫院表示，在台灣社會風氣下，一般的長輩們對於住宿型的機構是有一定程度的排斥，子女們也會被扣「不孝」的帽子，但日間照護中心平衡了兩難問題。

銀髮族在日間照顧中心可以報名喜歡的課程。圖／衛福部桃園醫院提供
銀髮族在日間照顧中心可以報名喜歡的課程。圖／衛福部桃園醫院提供
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多功能感官室，利用光線，音樂，影像等，刺激感官、減緩退化。圖／衛福部桃園醫院提供
多功能感官室，利用光線，音樂，影像等，刺激感官、減緩退化。圖／衛福部桃園醫院提供
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衛福部桃園醫院「桃樂居日間照顧中心」招牌不寫老人或失智。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院「桃樂居日間照顧中心」招牌不寫老人或失智。圖／衛福部桃園醫院提供
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失智社工

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