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行銷台南麻豆文旦 黃偉哲今與新竹市長合體促銷

2019-08-21 09:24聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南麻豆文旦進入採收期，台南長黃偉哲指示超前部署內外銷行動，今天又馬不停蹄舉辦「台南新竹雙首長竹科行銷麻豆文旦」記者會，地點在竹蓮市場，還要與林志堅市長吃新竹小吃直播。

台南市政會議昨天就由農業局進行產銷報告，市長黃偉哲表示，有鑑於鳳梨、芒果及文旦柚等果品皆為台南重要農產，當產銷穩定時就能確保農民收益，讓農民過得更好。他指示農業局及各局處共同努力，無論是國外拓點或國內產銷，要更加積極拓展銷路。

台南市農業局統計，台南麻豆文旦柚種植面積推估為1083公頃，為全台第一，產量約2萬4325公噸，佔全國總產量33%，8月中旬陸續開始採收，為全台文旦最早採收的產區。今天因開花期間較長，早花著果情形較差，預估台市今年產量將較去年（豐產年）減少15%，因產量減少及生育期雨水多，大果率會提高。

因應產季到來，台南市府已啟動內銷及外銷機制。內銷方面，透過農會及假日農市多元通路銷售禮盒級（含優質農民自行銷售）或粒零售文旦柚，並與全家超商合作上架歷年評鑑冠軍柚，同時於百貨超市、產地、機關部門舉辦活動時大力行銷。

另外，鼓勵農民黏貼產地團體商標，強化和保護台南麻豆文旦地區特色，增加消費者辨識，防止假冒，以維護產地農民收益。統計目前批發市場交易量約3000公噸，其中包括麻豆地區約1萬3800公噸及下營地區約1640公噸。

在外銷方面，市府目前已掌握多家買家訂單，推估外銷量約1110公噸。另外，也辦理新加坡、加拿大文旦行銷活動。並組團參加日本東京國際食品展、香港國際食品展及台北國際食品展等，提高曝光度。

在加工計畫部分，全力配合農委會加工收購，避免流入市場而影響價格。所生產加工產品多樣化，包括柚子蔘、梅柚片兒、麻豆文旦蜂蜜柚子茶、柚花系列用品等。

因文旦採收後還要放置約兩周「辭水」才會好吃，今年因白露靠近中秋節，果農銷售壓力大，但農民說文旦成熟度不夠，提前採收下來會影響口感，因此老欉小果文旦大多會放到這個周末才開始採收；台南市府也強調，雖然不少人在中秋節送禮才想到文旦柚，但文旦柚在秋節後享受口感也一樣好，歡迎民眾多加選購享用。

中秋節快到了，台南市府推出市長黃偉哲的台南柚柚點點名宣傳海報，全力行銷台南文旦等...
中秋節快到了，台南市府推出市長黃偉哲的台南柚柚點點名宣傳海報，全力行銷台南文旦等柚子相關農產品。圖／市府提供
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文旦農民中秋節

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