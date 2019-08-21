神轎大師的一塊舊匾 重牽桃園北港40年前情誼

2019-08-21 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



桃園大溪是台灣木雕、中式家具和神桌的重鎮，但桃園大溪福仁宮藝陣興安社所屬的一座華麗的木雕神轎，卻是北港師傅設計製作，這段隱藏了40年的神轎故事，因緣際會，在北港神轎大師許澤南家中所掛的一面舊匾額牽線下，還原歷史真相，也重搭桃園和北港兩地宗教友誼之橋。

桃園大溪興安社長余明政和同人社長江鴻銘、神轎組長江俊葦、新勝社財務謝宏明、樂豳社秘書賴銘偉等一行10餘人，20日南下拜訪北港朝天宮第二代祖媽轎設計大師許澤南，看到許家大廳陳列當年神轎完工所贈送的匾額，每個人心中充滿喜悅。

北港藝師吳登興說明這段40年前匾額和神轎的歷史故事，他說，十餘年前他到大溪福仁宮觀賞展出的兩座大轎，發現其中一座與北港朝天宮第二代祖媽轎的外觀和工法結構十分相似，心中充滿好奇。

吳登興說，桃園和北港兩地相隔二百多公里，為何兩廟的神轎如此相似，直到去年因緣際會到北港神轎大師許澤南家中拜訪，無意間看到客廳掛著一面「巧奪天工」匾額，落款大溪興安社，讓他想起兩廟神轎很像的事。

他即詢問神轎之事，大師驚訝反問「這是4、50年前的事，你怎麼知道？」他才向大師說，他曾受桃園市立大溪木藝生態博物館邀請到大溪社頭演講古物登錄，對興安社這座漂亮神轎由來很好奇，由於當地老輩一直流傳，指該神轎是鹿港師父製作的，後來查證確認應是北港大師許澤南的作品，一個港字之差，讓神轎歷史產生誤差，如今因許家的匾額，得以正名。

大溪和北港也因而再牽情誼，已93歲的許大師十分高興，還親手把匾額擦拭乾淨，並細說當年受邀打造華麗神轎的經過，他說，當年桃園陣社到北港進香，看到北港祖媽轎雕工細緻，氣派華麗，即向朝天宮請教製轎大師何許人。

興安社透過朝天宮找到許澤南大師，當年雕工和木材昂貴，要打造像北港這座木雕神轎，起碼要160萬元，許大師說，沒想到桃園方面一口答應，花了數個月完成這座木雕神轎。