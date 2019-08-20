新竹義民祭賽神豬惹議 李永得：尊重文化自由

2019-08-20 18:24 中央社 新竹縣20日電



新竹縣義民祭今天登場也辦神豬、神羊比賽頒獎，動保團體到場抗議，神豬重量比賽為虐待動物陋習，應禁止。客委會主委李永得說，尊重宗教文化活動自由，認同飼養方式要人道。

新竹縣義民祭列為文化部國家重要民俗文化資產，神豬重量比賽也是每年義民祭的活動之一，今天在義民廟廣場上，展出神豬將獻祭給義民爺。不過，台灣動物社會研究會到場抗議表示，神豬體重超重而不健康，有的連站立、行走困難，應取消賽事。廟方則舉牌希望能尊重宗教民俗。

客委會主委李永得表示，義民祭的傳統習俗為民間信仰，並非透過官方或者單位能命令取消，任何民俗文化都有歷史文化意義，而神豬比賽和飼養神豬是要分成兩件事，神豬比賽為傳統，但在飼養上，一定要人道。

李永得說，根據他了解，客家民眾在畜養神豬，其實就像在奉養自己的爺爺、奶奶般尊重與愛護，對於外傳強迫灌食，可能性不高。

縣長楊文科今天表示，針對動保團體的訴求，縣政府尊重多元聲音，神豬比賽為義民祭傳統文化，也隨著時代逐漸改變，近年縣府推動彩繪神豬，取代真正的神豬，未來會繼續推動。

楊文科說，今天晚間針對義民祭活動，將發放限量平安符，也安排客家戲劇演出，希望透過義民祭傳統習俗活動，讓民眾了解義民廟的由來，同時認識客家的傳統精神。