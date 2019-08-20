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龍潭大池水上創意劇場「紅菱夢」 24日晚盛大登場

2019-08-20 18:20聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市菱潭陂人文促進會，連續4年結合地方人文社、團舞蹈，劇組及素人演員排練歌舞劇，把龍潭大池水域，當做社區展演的絕佳舞台。今年籌演「紅菱夢」水上創意劇場，移到紅磚結構古意盎然的滿月橋水域，加強劇場燈光氣氛營造，24日 (周六）晚間7時30分將盛大開演。

由菱潭陂人文促進會理事長徐玉樹統籌，邀集在地人文社團、里民、素人演員、劇組，在龍潭大池水面舞台實景演出的「水映幻舞創意劇場─紅菱夢」，故事背景以客庄農村為出發，男主角黃龍被玉帝貶入凡間，一道金光掠下龍潭大池畔，就此與客家農庄與女主角紅菱，激盪出延續前世、今生，感人熱淚的愛情故事就此展開。

活動執行長范國華表示，紅菱夢水上舞劇節目製作總監朱翠杏，及劇中的男、女主角林廷維、李婷安，具備豐富專業舞蹈及舞台演出經歷，他們帶領在地舞蹈班學員，以及有演出興趣里民，利用晚間策劃及排演劇碼。

市議員徐玉樹表示，連續4年在龍潭大池水上舞台演出舞劇，全劇由在地人文社團及素人演員擔綱，一齣戲在極短時間內完成，本來就不是一件容易的事，更何況大部分的人，都沒有舞台演出經驗。

舞台搭建在水面上及演出，也是一大挑戰，除邀水上救生隊全程戒備協助，無論室內或室外，一次又一次反覆排練，過程倍極艱辛。劇組及每位演員，每個環節都不馬虎，力求在藝文展演上完美呈現，讓大家看見龍潭文化之美。

龍潭大池端午及元宵燈會等水上舞台表演活動，都選在遊客人潮熱鬧的龍元、神龍路商圈。徐玉樹表示，這次演出移師到環境靜謐的滿月橋水域，夜間比較沒有光害，舞台燈光投射及演出場景，更能營造感人氣氛。遊客可到老人會館及划龍舟出發點碼頭觀賞演出，也希望透過年度大型地方舞台劇公演，營造成為地方觀光新亮點。

桃園市龍潭大池畔，24日晚在水上舞台，演出「紅菱夢」水上創意劇場，在地舞蹈團及素...
桃園市龍潭大池畔，24日晚在水上舞台，演出「紅菱夢」水上創意劇場，在地舞蹈團及素人演員，在池畔加緊排練，力求完美呈現。圖／桃園市菱潭陂人文促進會
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桃園市龍潭大池畔，24日晚在水上舞台，演出「紅菱夢」水上創意劇場，在地舞蹈團及素...
桃園市龍潭大池畔，24日晚在水上舞台，演出「紅菱夢」水上創意劇場，在地舞蹈團及素人演員，在池畔加緊排練，力求完美呈現。圖／桃園市菱潭陂人文促進會
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桃園市龍潭大池畔，24日晚在水上舞台，演出「紅菱夢」水上創意劇場，在地舞蹈團及素人演員，在池畔加緊排練，力求完美呈現。圖／桃園市菱潭陂人文促進會
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桃園市龍潭大池畔，24日晚在水上舞台，演出「紅菱夢」水上創意劇場，在地舞蹈團及素人演員，在室內加緊排練，力求完美呈現。圖／桃園市菱潭陂人文促進會
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桃園市龍潭大池畔，24日晚在水上舞台，演出「紅菱夢」水上創意劇場，在地舞蹈團及素人演員，在室內加緊排練，力求完美呈現。圖／桃園市菱潭陂人文促進會
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