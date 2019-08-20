龍潭大池水上創意劇場「紅菱夢」 24日晚盛大登場

2019-08-20 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市菱潭陂人文促進會，連續4年結合地方人文社、團舞蹈，劇組及素人演員排練歌舞劇，把龍潭大池水域，當做社區展演的絕佳舞台。今年籌演「紅菱夢」水上創意劇場，移到紅磚結構古意盎然的滿月橋水域，加強劇場燈光氣氛營造，24日 (周六）晚間7時30分將盛大開演。

由菱潭陂人文促進會理事長徐玉樹統籌，邀集在地人文社團、里民、素人演員、劇組，在龍潭大池水面舞台實景演出的「水映幻舞創意劇場─紅菱夢」，故事背景以客庄農村為出發，男主角黃龍被玉帝貶入凡間，一道金光掠下龍潭大池畔，就此與客家農庄與女主角紅菱，激盪出延續前世、今生，感人熱淚的愛情故事就此展開。

活動執行長范國華表示，紅菱夢水上舞劇節目製作總監朱翠杏，及劇中的男、女主角林廷維、李婷安，具備豐富專業舞蹈及舞台演出經歷，他們帶領在地舞蹈班學員，以及有演出興趣里民，利用晚間策劃及排演劇碼。

市議員徐玉樹表示，連續4年在龍潭大池水上舞台演出舞劇，全劇由在地人文社團及素人演員擔綱，一齣戲在極短時間內完成，本來就不是一件容易的事，更何況大部分的人，都沒有舞台演出經驗。

舞台搭建在水面上及演出，也是一大挑戰，除邀水上救生隊全程戒備協助，無論室內或室外，一次又一次反覆排練，過程倍極艱辛。劇組及每位演員，每個環節都不馬虎，力求在藝文展演上完美呈現，讓大家看見龍潭文化之美。