竹東稻米達人賽 彭信晃4度奪冠

2019-08-20 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣竹東地區農會今天稻米達人冠軍賽，今年首度同時辦理台灣好米組及有機米組評鑑，也是竹縣唯一舉辦有機米組競賽的鄉鎮，在激烈的競爭下，台灣好米組冠軍由由農民莊正燈拿下，彭信晃則獲有機米組冠軍，這也是他第4度奪冠。

年逾60歲的竹東鎮軟橋有機米產銷班班長彭信晃，從小就開始務農，他堅持不使用化學肥料、農藥的有機栽培方式，用生物天敵來防治病蟲害，如讓小白蛾的天敵蜘蛛在稻葉上結網，就能捕獲小白蛾，不必噴灑農藥。而他種出來的水稻穀粒飽滿、滋味香甜，也在105、106及107年拿下鄉鎮賽冠軍，今年再度奪冠，蟬聯4年度冠軍。

而台灣好米組冠軍得主55歲的莊正燈，過去曾從商做紡織業，但卻因工作太拚身體狀況愈來越差，後來決定返鄉務農，他同樣也堅持用天然方式無毒種稻，靠著餵養的鴨子吃掉危害稻米生長的福壽螺及雜草，種出口感極佳的稻米，曾在8年前獲得全國十大經典好米殊榮。