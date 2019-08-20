桃市稽查游泳池初驗不合格率34％ 竟多與消費有關

2019-08-20 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



正值炎夏，不少民眾會選擇到游泳池玩水消暑，桃園市政府每年針對市內公私立游泳池做建管、消防、環境、商登、衛生及游泳池管理規範等項目的稽查，近3年抽查雖不合格率有在下降，但今年仍有34％不合格，不過不合規定的部分多和消費者權益相關，提醒民眾夏日到泳池戲水，除注意泳池安全外，在消費上也要多加留意。

桃園市政府每年暑假前會對市內公私立游泳池進行例行性稽查，106年不合格率為56％，107年不合格率61.7％，今年查核37間游泳池，其中11間不合格，另有5間尚未開始營業，不合格率為34％。市議員朱珍瑤日前更對此發布新聞稿，提醒民眾桃園游泳池初查不合格率極高，請民眾務必多加留意。

體育局綜合規畫科長廖維敏表示，為了幫助業者學習、改善泳池的不足，體育局都會在年初舉行消防、維安、設施設備、水質檢測，甚至是營運等，與泳池相關的講習提供給業者參加。談及大部分不合格的項目與發行禮券、消費行為有關，廖維敏提醒民眾到泳池戲水除了注意自身安全外，在消費上也需要多留意。