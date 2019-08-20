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桃市稽查游泳池初驗不合格率34％ 竟多與消費有關

2019-08-20 16:02聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

正值炎夏，不少民眾會選擇到游泳池玩水消暑，桃園市政府每年針對市內公私立游泳池做建管、消防、環境、商登、衛生及游泳池管理規範等項目的稽查，近3年抽查雖不合格率有在下降，但今年仍有34％不合格，不過不合規定的部分多和消費者權益相關，提醒民眾夏日到泳池戲水，除注意泳池安全外，在消費上也要多加留意。

桃園市政府每年暑假前會對市內公私立游泳池進行例行性稽查，106年不合格率為56％，107年不合格率61.7％，今年查核37間游泳池，其中11間不合格，另有5間尚未開始營業，不合格率為34％。市議員朱珍瑤日前更對此發布新聞稿，提醒民眾桃園游泳池初查不合格率極高，請民眾務必多加留意。

體育局綜合規畫科長廖維敏表示，為了幫助業者學習、改善泳池的不足，體育局都會在年初舉行消防、維安、設施設備、水質檢測，甚至是營運等，與泳池相關的講習提供給業者參加。談及大部分不合格的項目與發行禮券、消費行為有關，廖維敏提醒民眾到泳池戲水除了注意自身安全外，在消費上也需要多留意。

廖維敏解釋，最容易出問題的是一次購買大量優待票券的民眾，舉例一張票券120元，一次購買10張可優待成一張100元，但業者可能會於票券上印上「逾期恕不退費」字樣，此舉違規，逾期後應補差價即入場，他指出，由於使用信用卡前後皆可追溯各180天，建議一次購買龐大數量優待票券的民眾使用信用卡消費，此舉是最能保障自身權益的做法。

桃園市政府每年針對市內公私立游泳池做稽查，近3年抽查雖不合格率有在下降，但今年仍...
桃園市政府每年針對市內公私立游泳池做稽查，近3年抽查雖不合格率有在下降，但今年仍有34％不合格，不合規定的部分多和消費者權益相關，圖與本新聞無關。圖／桃園市體育局提供
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