義民節今天獻祭神豬 動保團體抗議：比賽虐待動物

2019-08-20 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



今天一早，義民廟前廣場上一字排開得獎的神豬，獻祭給義民爺。記者郭政芬／攝影 分享 facebook 「什麼不好比，比虐待動物？」今天在義民節的現場，台灣動物社會研究會發起「為阿義發聲～2019義民廟神豬重量比賽」的抗議行動，呼籲客委會、農委會等單位能阻止、取消神豬重量比賽與頒獎，不能以宗教民俗當做虐待動物的藉口。

今天一早，義民廟前廣場上一字排開得獎的神豬獻祭給義民爺，廣場的門口有台灣動物社會研究會發起抗議行動，現場也引來義民廟方出面舉牌，希望他們尊重宗教民俗。

研究會副執行長陳玉敏說，這是第17年針對台灣少數廟宇舉辦神豬重量比賽，表達抗議。對於任何人購買人道屠宰豬隻來祭祀，他們給予尊重、不反對，但反對這種拿生命痛苦比賽的神豬。

陳玉敏說，每隻神豬被用凌虐的方式強迫餵食甚至灌食，使神豬的成長過程充滿痛苦，長成後的神豬因體重超重而不健康，有的連站立、行走都很困難。義民祭來到時，他們昨天晚間也看到，這些神豬還要被粗暴地拖進鐵龍、用吊具過磅被秤斤論兩，被很長的刀刺入喉嚨，豬隻驚恐嘶吼、血流氣盡才死亡。

「停止神豬重量比賽！」陳玉敏表示，希望新埔義民廟在義民節的祭典上，不要頒獎獎勵虐待動物的行為，也希望客委會、農委會、及其他跟動物保護相關的單位能阻止、取消神豬重量比賽與頒獎，不能以宗教民俗當做虐待動物的藉口。

義民廟董事林慶光回應，這邊是沿襲這兩百年的傳統，養豬過程神豬都在舒服的環境生長，最後時刻奉獻給義民爺，給予尊重的過程。

客委會主委李永得表示，這是民間的信仰，有其歷史意義，飼養和神豬比賽是兩件事情，神豬比賽是傳統，他也認同飼養方式一定要人道。