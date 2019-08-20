龜山海砂屋崩塌女住戶逃過一劫 住戶：趕快安置都更

2019-08-20 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市龜山區光峰路金山社區被市政府公告海砂屋，昨晚一棟4樓地板突然整個崩塌，兩樓貫穿，3樓蔡姓女住戶剛在廚房內工作，聽見聲音趕快蹲躲裁縫車下幸運撿回一命，驚險一瞬間逃過一劫，蔡女今天上午與她公公持續在家裡整理零亂物品，餘悸猶存，蔡女還原事故發生說，當時他正在裁縫車旁做事，聽見聲音不在意，未料突然天花板塌下來，她趕緊蹲在裁縫車下，被掉下天花板木板壓到背部受傷，動彈不得，是她公公用雙手力氣慢慢搬開木板讓她脫困，「如果是天花板石頭掉下來，我今天不會站在這裡」!

龜山區光峰路金山社區及光峰社區總共110戶，逾30年屋齡住宅，已被市政府公告海砂屋，兩社區110戶住戶，「有錢的人都已搬走」，鄰居三言五語談討，至今剩約40多住戶，今天上午金山社區主委呂慧鈴和歐姓多位住戶到蔡女住家查看、關心，她們說，如果沒有天花板木擋下，蔡女是命大，否則可能被崩塌炸死，「這裡已經完全不能住人」，都更第一次公聽還沒通知，就發生崩塌事故，不能再拖了。