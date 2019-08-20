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龜山海砂屋崩塌女住戶逃過一劫 住戶：趕快安置都更

2019-08-20 12:09聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市龜山區光峰路金山社區被市政府公告海砂屋，昨晚一棟4樓地板突然整個崩塌，兩樓貫穿，3樓蔡姓女住戶剛在廚房內工作，聽見聲音趕快蹲躲裁縫車下幸運撿回一命，驚險一瞬間逃過一劫，蔡女今天上午與她公公持續在家裡整理零亂物品，餘悸猶存，蔡女還原事故發生說，當時他正在裁縫車旁做事，聽見聲音不在意，未料突然天花板塌下來，她趕緊蹲在裁縫車下，被掉下天花板木板壓到背部受傷，動彈不得，是她公公用雙手力氣慢慢搬開木板讓她脫困，「如果是天花板石頭掉下來，我今天不會站在這裡」!

龜山區光峰路金山社區及光峰社區總共110戶，逾30年屋齡住宅，已被市政府公告海砂屋，兩社區110戶住戶，「有錢的人都已搬走」，鄰居三言五語談討，至今剩約40多住戶，今天上午金山社區主委呂慧鈴和歐姓多位住戶到蔡女住家查看、關心，她們說，如果沒有天花板木擋下，蔡女是命大，否則可能被崩塌炸死，「這裡已經完全不能住人」，都更第一次公聽還沒通知，就發生崩塌事故，不能再拖了。

呂慧鈴表示，市府如認為兩棟社區公共危險，就必須將住戶全部安置，如今都更程序太慢，市政府可否縮短流程，透過專案專法進行，如今住戶都要配合，卻不知該怎樣配合，社區已經不能住人，希望市政府趕快都更，否要讓百姓每天生活在擔心害怕!

桃園市龜山區金山社區海砂屋3樓蔡姓住戶因四樓崩塌壓傷，兩樓貫通，看到四樓室內物品...
桃園市龜山區金山社區海砂屋3樓蔡姓住戶因四樓崩塌壓傷，兩樓貫通，看到四樓室內物品，驚險逃過一劫。記者曾增勳／攝影
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桃園市龜山區金山社區海砂屋蔡姓住戶被四樓崩塌天花板壓傷，她公公（見圖）說明雙手慢...
桃園市龜山區金山社區海砂屋蔡姓住戶被四樓崩塌天花板壓傷，她公公（見圖）說明雙手慢慢搬開協助脫困，驚險一瞬間。記者曾增勳／攝影
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桃園市龜山區金山社區海砂屋蔡姓住戶（見圖）還原事故當時，她蹲在裁縫機旁被天花板壓...
桃園市龜山區金山社區海砂屋蔡姓住戶（見圖）還原事故當時，她蹲在裁縫機旁被天花板壓到，驚險逃過一劫。記者曾增勳／攝影
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桃園市龜山區金山社區海砂屋蔡姓住戶（見圖）還原事故當時，指出四樓崩塌，兩樓貫通，...
桃園市龜山區金山社區海砂屋蔡姓住戶（見圖）還原事故當時，指出四樓崩塌，兩樓貫通，看到四樓室內物品，她驚險逃過一劫。記者曾增勳／攝影
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桃園市龜山區金山、光峰社區110戶（見圖）公告海砂屋進行都更，未料一棟4樓崩塌意...
桃園市龜山區金山、光峰社區110戶（見圖）公告海砂屋進行都更，未料一棟4樓崩塌意外、3樓蔡姓住戶壓傷，兩樓貫通，十分危險。記者曾增勳／攝影
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都更崩塌金山
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