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不老風箏達人閻清雲 用風箏宣揚中華文化

2019-08-20 11:41聯合報 記者張雅婷╱即時報導

亞洲國際風箏聯合會長閻清雲今年年屆90歲，在各國風箏競賽中仍能看見他的身影，身強體壯的他，22年前開始自製風箏並參賽，除了帶著青天白日滿地紅的國旗飛揚外國，也喜愛製作有中華文化的歷史故事、國劇臉譜等風箏，在業界被譽為「不老風箏達人」。

閻清雲說，從小因為喜歡放風箏而收集風箏，家裡還收藏各國各樣式風箏，直到22年前，68歲時，開始為了好玩而嘗試自製風箏，他說第一個作品是蜻蜓跟蝴蝶，因為試飛成功讓他信心大增，因此20多年來不斷投入鑽研，他的風箏生涯中，製作過最大的的一只風箏作品是美國國旗風箏，面積約有一個籃球場大。

由於他20多年來時常為國出征，因此他也帶著有青天白日滿地紅或「Taiwan」字樣的風箏出國，讓更多外國人認識台灣，喜愛中華歷史文化的他，也經常參考歷史故事，製作出充滿東方特色的國劇臉譜、馬車、西遊記人物等作品，今年新竹國際風箏節也推出西遊記系列風箏飛向南寮上空。

作品除了富有中華文化特色，閻清雲也喜歡挑戰自己，他說之前除了挑戰過火車、汽車、馬車等交通工具，為了讓作品更真實除了會飛輪子還要會動；他也挑戰動物系列，其中他最喜歡的青蛙媽媽帶著一群小蝌蚪，並設計讓小蝌蚪群不斷游動，成為空中有趣的景象，「聽見觀眾對他的風箏發出讚嘆」也成為他放風箏最大的成就來源。

喜愛中華歷史文化的閻清雲，製作充滿東方特色的國劇臉譜、馬車、西遊記人物等風箏作品...
喜愛中華歷史文化的閻清雲，製作充滿東方特色的國劇臉譜、馬車、西遊記人物等風箏作品。圖／閻清雲提供
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閻清雲為國出征時，也帶著有青天白日滿地紅或「Taiwan」字樣的風箏出國，讓更多...
閻清雲為國出征時，也帶著有青天白日滿地紅或「Taiwan」字樣的風箏出國，讓更多外國人認識台灣。圖／閻清雲提供
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閻清雲為國出征時，也帶著有青天白日滿地紅或「Taiwan」字樣的風箏出國，讓更多...
閻清雲為國出征時，也帶著有青天白日滿地紅或「Taiwan」字樣的風箏出國，讓更多外國人認識台灣。圖／閻清雲提供
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喜愛中華歷史文化的閻清雲，製作充滿東方特色的國劇臉譜、馬車、西遊記人物等風箏作品...
喜愛中華歷史文化的閻清雲，製作充滿東方特色的國劇臉譜、馬車、西遊記人物等風箏作品。圖／閻清雲提供
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喜愛中華歷史文化的閻清雲，製作充滿東方特色的國劇臉譜、馬車、西遊記人物等風箏作品...
喜愛中華歷史文化的閻清雲，製作充滿東方特色的國劇臉譜、馬車、西遊記人物等風箏作品。圖／閻清雲提供
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閻清雲為國出征時，也帶著有青天白日滿地紅或「Taiwan」字樣的風箏出國，讓更多...
閻清雲為國出征時，也帶著有青天白日滿地紅或「Taiwan」字樣的風箏出國，讓更多外國人認識台灣。圖／閻清雲提供
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國旗西遊記新竹
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