新竹市幸福好孕寶寶抓周活動報名 限額100名要搶快

2019-08-20 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市政府24日舉辦幸福好孕寶寶抓周活動，邀請家長與小寶貝體驗傳統禮俗抓周。記者黃瑞典／攝影 分享 facebook 新竹市政府將8月24日在香山區親子館舉辦「幸福好孕寶寶抓周」活動，邀請爸媽與小寶貝體驗傳統禮俗「抓周」，今天上午10點起開放網路線上報名，名額僅限100名，額滿為止，報名要搶快。

市府上午10點辦記者會宣傳幸福好孕寶寶抓周活動，同時宣布開放網路報名，設籍新竹市家中有107年6月24日至107年12月24日出生的新生兒家長，可以趕快報名，活動當天可帶小寶貝來熱鬧體驗傳統抓周樂趣，為小寶貝成長過程記錄下重要的一頁，也一同見證溫馨甜蜜的成長足跡。

副市長沈慧虹說，傳統禮俗「抓周」是寶寶滿周歲的第1件大事，在米篩上擺放24項各具意義的物品讓寶寶隨意抓取，透過物品所寓含的意義預測孩子未來志向，象徵嬰兒成長歷程，別具意涵。

例如「抓到算盤長大做商人」、「抓到印章長大做大官」、「抓到雞腿象徵一輩子不愁吃穿」、「抓到尺長大成為設計師建築師」等。

市府民政處指出，寶寶抓周活動共有6大關卡，分別為聰明門、敲響智慧鑼、博狀元、寶寶抓周趣、寶寶印腳模DIY及親子全家福大合照，每道關卡都充滿不同祝福意涵，希望寶寶聰明伶俐、財運興旺、平平安安等，期盼未來人生有正向的發展。

寶寶闖關後可獲得抓周好禮金箔如意手環及客製化抓周紀念證書，是市府給寶寶最誠摯的祝福！