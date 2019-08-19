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中大志工團隊 越南偏鄉蓋家用廁所

2019-08-19 23:23聯合報 記者陳夢茹／桃園報導

中央大學國際服務學習志工團隊，日前深入越南偏鄉服務，幫生活貧乏的傣族上起英語課輔...
中央大學國際服務學習志工團隊，日前深入越南偏鄉服務，幫生活貧乏的傣族上起英語課輔、改善當地的基礎衛生。圖／中央大學提供
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國立中央大學國際服務學習志工團隊，暑假期間深入越南偏鄉服務，幫物資貧乏的傣族上英語課輔，甚至開挖化糞池、蓋家用廁所，改善當地的基礎衛生。

中央大學及願景青年行動網協會「越南梅洲生態村發展暨兒童培力計畫」，在8月5日至8月16日執行11天的海外服務，11名中央大學志工團隊學生、1名中央大學教師參與。

中央大學國際服務學習志工團隊到越南偏鄉服務，幫助單親媽媽挖化糞池、蓋廁所，改善基...
中央大學國際服務學習志工團隊到越南偏鄉服務，幫助單親媽媽挖化糞池、蓋廁所，改善基礎衛生環境。圖／中央大學提供
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志工團從去年寒假開始密訓，課程包括兒童英語課輔、越南語學習、照片拍攝及影片剪輯等。志工團隊長周詠真表示，親身體驗過海外服務讓心靈成長許多，幫忙蓋廁所印象最深刻。

中央大學國際服務學習志工團隊到越南偏鄉服務，幫助單親媽媽挖化糞池、蓋廁所，改善基...
中央大學國際服務學習志工團隊到越南偏鄉服務，幫助單親媽媽挖化糞池、蓋廁所，改善基礎衛生環境。圖／中央大學提供
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周詠真說，志工團幫忙蓋廁所，服務的屋主是單親媽媽，2名女兒一個已經出嫁，另一人則在大城市工作，家裡只剩單親媽媽，雖然家中有廁所卻是最簡陋、沒有化糞池的那種，志工們幫助單親媽媽在家中挖出一個化糞池，再以水泥蓋成有圍牆的廁所。

興建廁所的過程並不是那麼順利，周詠真表示，廁所就花了大家6天的時間才蓋成，因為水泥會因為天氣狀況改變，天氣熱會太乾，天氣冷會過濕，要拿捏不容易，語言不通則利用Google翻譯來輔助。

除蓋水泥廁所外，志工團另也在當地觀察到往後可以幫助居民改善的地方，如地板濕滑、易滑倒，居民家中洗碗的地方會淋到雨及居住環境中常有青苔、小黑蚊等。

周詠真說，到當地親身體驗到沒有水、突然停電的狀況，才知道生在台灣多幸福，不過藉由這次的機會從服務中成長是相當珍貴的經驗。

中央大學越南偏鄉寒假志工
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