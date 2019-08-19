中壢區中元慶典 水燈排遶境場面浩大

2019-08-19 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市中壢地區中元慶典藝術節水燈排遶境活動，今天下午由內壢庄10個輪值里主辦，多達40台藝閣車及10台燈篙車在中壢市區遶境，規模空前盛大，中壢義消及第二特搜隊也參與豎立水燈排，大家團結合作，將燈排豎起，場面十分壯觀。

中壢區中元慶典藝術節活動，今、明2天在仁海宮展開，下午先登場的是遶境與放水燈祈福活動。輪值的大內壢庄、共10個里的里長擔任爐主，到仁海宮上香祈福後，活動正式展開，今年的規模空前盛大，多達40部的藝閣車及10部燈篙車，浩浩蕩蕩從仁海宮出發。

水燈祈福遶境活動今下午在中壢仁海宮前集結登場，輪值里水燈排車隊與仁海宮的人力水燈排，遶境水燈排拉抬，由中壢區巡守隊、義消等地方人士集結而成，小水燈排拉抬，則是由新街國小學童組成，可愛畫面超吸睛，同時也代表著文化的向下扎根及傳承。

祈福遶境隊伍，沿途安排表演團體熱鬧展演，並在長春路、忠孝廣場、中壢夜市、中壢SOGO及仁海宮定點發放造型小豬氣球，民眾趨之若鶩，場面熱鬧。晚上9點抵達大江購物中心集結展示，金光閃閃大陣仗，讓現場民眾嘖嘖稱奇。

桃園市長鄭文燦晚間也到中壢SOGO銀河廣場，參與中元遶境祈福活動。鄭文燦表示，中元節是客家族群相當重視的節日之一，桃園市政府及中壢區公所與中壢各里及當地指標性廟宇仁海宮結合，融合傳統客家慶典活動與藝文特色，展現多元文化風貌，發揚中壢在地的客庄特色文化，不僅增進地方共識凝聚，也能讓民眾更深入了解在地客家中元節的習俗，促使更多人對於客家文化的重視與認同。