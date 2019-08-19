親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

民進黨第1個台大學生黨員 他要退黨挑戰陳明文

巨石強森宣告結婚 愛情長跑12年

影／桃園安東青創無盡深淵VR恐怖遊戲 國際大賽獲獎

2019-08-19 19:03聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市青年事務局與龍華科技大學新創團隊艾歐特多媒體工作室（EOT），以作品「四合院VR-無盡深淵」參加2019星鯊杯全球虛擬現實內容大賽，從17個國家和地區、共150組虛擬實境內容開發團隊脫穎而出，勇奪二等獎殊榮，也是大賽中唯一獲獎的台灣團隊，不僅在國際上發光發亮，更為桃園爭光。

「四合院VR-無盡深淵」把台灣四合院文化，以虛擬實境呈現的動作遊戲，前身是「四合院VR恐怖解謎遊戲」，而且延續先前作品台灣客家文化風格，透過虛擬現實的遊玩方式，讓體驗者能感受更為擬真的斬妖除魔動作遊戲。

艾歐特多媒體工作室的創辦人是讀龍華科大多媒體遊戲系三年級學生謝昀儒，為了讓作品臻於完善，今年2月進駐青年事務局所成立的安東青創基地，透過青創基地的專業師資及各類專業VR/MR設備，開發新作品，這次參展作品「四合院VR-無盡深淵」，就是在安東基地運用Oculus Rift（虛擬實境頭戴式顯示器） 完成作品測試，才能到比賽現場順利展示作品。

謝昀儒表示，進駐安東基地以後，團隊和其他創業夥伴討論AR/VR技術，也討論未來合作可能性，並透過基地的資源，讓作品更加成熟。

今年9月，青年事務局將繼續率EOT等安東基地進駐團隊至日本福岡進行商機媒合，協助進駐團隊進入國際市場，更將持續為進駐團隊開發更多的資源及促成多方跨領域合作機會。

今年2月進駐青年事務局所成立的安東青創基地，透過青創基地的專業師資及各類專業VR...
今年2月進駐青年事務局所成立的安東青創基地，透過青創基地的專業師資及各類專業VR/MR設備，開發新作品。記者鄭國樑／攝影
分享
「四合院VR-無盡深淵」把台灣四合院文化，以虛擬實境呈現的動作遊戲。記者鄭國樑／...
「四合院VR-無盡深淵」把台灣四合院文化，以虛擬實境呈現的動作遊戲。記者鄭國樑／攝影
分享
進駐安東基地以後，EOT團隊和其他創業夥伴討論AR/VR技術，也討論未來合作可能...
進駐安東基地以後，EOT團隊和其他創業夥伴討論AR/VR技術，也討論未來合作可能性，並透過基地的資源，讓作品更加成熟。記者鄭國樑／攝影
分享
艾歐特多媒體工作室（EOT）作品「四合院VR-無盡深淵」在星鯊杯全球虛擬現實內容...
艾歐特多媒體工作室（EOT）作品「四合院VR-無盡深淵」在星鯊杯全球虛擬現實內容大賽，從17個國家和地區、共150團隊脫穎而出，勇奪二等獎殊榮，也是唯一獲獎的台灣團隊。記者鄭國樑/攝影
分享

青年青創
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

幼安中秋月餅上市 挺弱勢助學一技之長

2019-08-19 18:13

台南市照顧住宅餘屋標售 拆遷戶交屋現賺一倍價差

2019-08-19 17:56

竹縣傳出綠立委席次禮讓友黨？ 黨部：空穴來風

2019-08-19 17:18

霄裡溪零排放破功 居民：老鼠屎是來自龍潭的垃圾山

2019-08-19 16:01

員山路至中興路今通車 竹北到園區有效縮短車程

2019-08-19 14:58

豪大雨暗夜偷排沒有法律假期 鄭文燦啟用監測站抓汙染

2019-08-19 14:11

助單親媽挖化糞池、蓋廁所！中大國際志工團赴越南服務

2019-08-19 14:07

新竹國際風箏節周末登場 動物們齊聚空中動物園

2019-08-19 14:06

水質保護區設工廠、堆垃圾遭糾正 居民：還我們乾淨水

2019-08-19 12:24

中醫大新竹附醫與清大合作 用AI影像診斷帕金森氏症

2019-08-19 11:34

慶祖父母節防災館辦闖關 得獎民眾模仿照片徵文超有愛

2019-08-19 10:56

減塑愛地球！竹北試辦飲料杯甲地租乙地還

2019-08-18 23:40

影／身障機構高齡化時代來臨 竹縣華光急募款修繕

2019-08-18 23:35

回收廚餘培養土 苗市民免費拿

2019-08-18 23:21

防高齡無照駕駛 桃警主動攔查

2019-08-18 23:19

提升高齡駕駛換照率 交通部擬修法

2019-08-18 23:19

租屋前 注意治安、消防、電費

2019-08-18 23:17

申請政府租賃補助 遭房東拒絕

2019-08-18 23:16

桃園小小軌道推廣員受歡迎 百位學員開心領首發認證

2019-08-18 17:47

暑假瘋考照 主題遊學也推證照班

2019-08-18 14:34

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

水湳洞陰陽海是汙染「遺毒」？ 學者：誤會大了

2019-08-19 08:00

員山路至中興路今通車 竹北到園區有效縮短車程

2019-08-19 14:58

高嘉瑜國中照曝光 網友驚呼：傳說中的逆齡

2019-08-19 11:17

網友轟大彎北為何沒不間斷開罰 北市府：已寄901張罰單

2019-08-18 21:12

工程師返鄉種有機香蕉 精算投報率還可周休二日

2019-08-19 07:38

北市騎樓禁菸9月上路 業者：總算能名正言順勸阻

2019-08-19 12:38

影／車模比基尼vs.行腳藝人 酷炫輕卡車會師超吸睛

2019-08-18 22:09

不漲了！ 清境高空步道票價照舊50元 眾人皆樂她苦惱

2019-08-19 14:18

李婉鈺跟風po出年輕照 網友一驚：也太像王祖賢

2019-08-19 13:42

尋人啟事！ 誰的童玩節票根「G009199」抽中汽車了

2019-08-18 22:48

換床單驚見幼蛇在床底 網友嚇她「應該還有一條」

2019-08-19 12:59

影／民進黨第1個台大學生黨員 他要退黨挑戰陳明文

2019-08-19 19:15

密集恐懼症者小心！ 千隻燕子站電桿居民喊「有吉兆」

2019-08-19 15:55

連鎖磚營造台南古蹟入口意象 最後變成爛補丁

2019-08-19 12:55

闖校園翻書包偷吃午餐 開學前校長為驅猴疲於奔命

2019-08-19 13:02

點亮十三層遺址 居民抗議：只見州官點燈放任台電汙染

2019-08-19 12:17

連日風雨擋不住高市消防 向下紮根宣導防火觀念

2019-08-18 23:33

嘉義市出動「城市版掃地機器人」 菸蒂、落葉一網打盡

2019-08-19 16:40

極端天氣常強降雨別人變「苦瓜臉」他種的苦瓜頭壯壯

2019-08-19 07:38

雲林縣府人事異動 農業處長魏勝德履新

2019-08-19 15:13

影／公車處負債11億被罵賠錢貨 林右昌道出不民營化原因

2019-08-19 18:23

彰化古蹟寶藏寺修復竣工 官民合力維護文化資產典範

2019-08-18 21:27

新北大都會公園 正式改名

2019-08-18 23:32

水質保護區設工廠、堆垃圾遭糾正 居民：還我們乾淨水

2019-08-19 12:24

高雄港都餐廳 和牛料理正盛行

2019-08-18 23:51

中元普度「酒攤」變多 基隆警預告3天酒駕大執法

2019-08-19 10:15

深夜找美食有商機 延長營業時間還打折送贈品

2019-08-18 23:50

學生午餐提早完成發包 台東1.5萬學生開學吃得更安心

2019-08-19 11:32

從金融業轉戰美容業 她運用管理知識打造美甲新品牌

2019-08-18 23:52

獲馬英九讚英勇的花蓮縣議員將入監 選委會3個月內補選

2019-08-19 16:00

豪大雨暗夜偷排沒有法律假期 鄭文燦啟用監測站抓汙染

2019-08-19 14:11

2019桃園客家文化節4大系列活動開跑

2019-08-19 17:19

關山人工濕地保育有成 台東增添值得一遊新景點

2019-08-19 16:27

萬隆東營工程追加預算 柯文哲發飆

2019-08-18 23:13

中醫大新竹附醫與清大合作 用AI影像診斷帕金森氏症

2019-08-19 11:34

宜蘭國際童玩節閉幕累計遊客破50萬 創下近5年來新高

2019-08-18 23:24

竹市埋設1130顆地磁感應 手機也能找停車位

2019-08-19 14:10

雨水少又遇蟲害 龍眼農民這招保產量

2019-08-19 15:11

竹縣傳出綠立委席次禮讓友黨？ 黨部：空穴來風

2019-08-19 17:18

雲林農業處長換人傳因李佳芬農地案 縣府否認

2019-08-19 18:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top