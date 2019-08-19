影／桃園安東青創無盡深淵VR恐怖遊戲 國際大賽獲獎

2019-08-19 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市青年事務局與龍華科技大學新創團隊艾歐特多媒體工作室（EOT），以作品「四合院VR-無盡深淵」參加2019星鯊杯全球虛擬現實內容大賽，從17個國家和地區、共150組虛擬實境內容開發團隊脫穎而出，勇奪二等獎殊榮，也是大賽中唯一獲獎的台灣團隊，不僅在國際上發光發亮，更為桃園爭光。

「四合院VR-無盡深淵」把台灣四合院文化，以虛擬實境呈現的動作遊戲，前身是「四合院VR恐怖解謎遊戲」，而且延續先前作品台灣客家文化風格，透過虛擬現實的遊玩方式，讓體驗者能感受更為擬真的斬妖除魔動作遊戲。

艾歐特多媒體工作室的創辦人是讀龍華科大多媒體遊戲系三年級學生謝昀儒，為了讓作品臻於完善，今年2月進駐青年事務局所成立的安東青創基地，透過青創基地的專業師資及各類專業VR/MR設備，開發新作品，這次參展作品「四合院VR-無盡深淵」，就是在安東基地運用Oculus Rift（虛擬實境頭戴式顯示器） 完成作品測試，才能到比賽現場順利展示作品。

謝昀儒表示，進駐安東基地以後，團隊和其他創業夥伴討論AR/VR技術，也討論未來合作可能性，並透過基地的資源，讓作品更加成熟。