幼安中秋月餅上市 挺弱勢助學一技之長
中秋節將屆，苗栗市幼安教養院今天舉行「月餅傳情、愛在幼安」月餅成果發表會，苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人代言，大力推薦好吃，呼籲各界支持踴躍訂購，或認購捐贈弱勢家庭，支持身心障礙者學習一技之長。
中秋月餅是幼安教養院主要收入，今年地瓜餅禮盒10入280元，土鳳梨酥10入380元，綠豆椪禮盒6入400元、8入520元，另有A、B、C3種綜合禮盒，單價460元到520元，洽詢電話037-338180。
幼安教養院上午舉行「月餅傳情、愛在幼安」月餅成果發表會，院生以非洲鼓熱鬧揭開序幕，幼安教養院長林勤妹帶領院生將今年新研發月餅成果，獻給徐耀昌、鍾東錦等人，象徵烘焙坊製作糕餅的技術也與時俱進，並實踐「給他魚吃，不如教他如何釣魚」。
徐耀昌等人在林勤妹與烘焙師傅陪同下，體驗月餅DIY，他們為地瓜餅包餡、壓平並蓋章，徐耀昌肯定烘焙坊引導院生學習一技之長，他要向各大小型企業推薦幼安月餅，希望各界踴躍伸出溫馨援手，讓幼安月餅銷售長紅，院方可運用收入大幅改善身心障礙者的生活。
鍾東錦響應，議會將循往例訂購繼續支持弱勢，他自己公司也會採購，與員工一起做公益，在中秋佳節品嘗愛心滿滿的月餅，幼安目前月餅禮盒訂購只有5、600盒，希望有更多訂購，院方另籌募1500份溫馨月餅，可認購可分送到社區的弱勢家庭。
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