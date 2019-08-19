幼安中秋月餅上市 挺弱勢助學一技之長

2019-08-19 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



中秋節將屆，苗栗市幼安教養院今天舉行「月餅傳情、愛在幼安」月餅成果發表會，苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人代言，大力推薦好吃，呼籲各界支持踴躍訂購，或認購捐贈弱勢家庭，支持身心障礙者學習一技之長。

中秋月餅是幼安教養院主要收入，今年地瓜餅禮盒10入280元，土鳳梨酥10入380元，綠豆椪禮盒6入400元、8入520元，另有A、B、C3種綜合禮盒，單價460元到520元，洽詢電話037-338180。

幼安教養院上午舉行「月餅傳情、愛在幼安」月餅成果發表會，院生以非洲鼓熱鬧揭開序幕，幼安教養院長林勤妹帶領院生將今年新研發月餅成果，獻給徐耀昌、鍾東錦等人，象徵烘焙坊製作糕餅的技術也與時俱進，並實踐「給他魚吃，不如教他如何釣魚」。

徐耀昌等人在林勤妹與烘焙師傅陪同下，體驗月餅DIY，他們為地瓜餅包餡、壓平並蓋章，徐耀昌肯定烘焙坊引導院生學習一技之長，他要向各大小型企業推薦幼安月餅，希望各界踴躍伸出溫馨援手，讓幼安月餅銷售長紅，院方可運用收入大幅改善身心障礙者的生活。