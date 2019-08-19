台南市照顧住宅餘屋標售 拆遷戶交屋現賺一倍價差

2019-08-19 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市政府為了鐵路地下化拆遷戶興建的照顧住宅，經過拆遷戶認購後，首批餘屋將在10月8日公開標售，底價為每坪19萬5000元，而拆遷戶則是以10萬5000元成本價購買，等於現買現賺一倍價差。

興建於東區南台南副都心、生產路旁的照顧住宅，地下2層、地上15層，總計有366戶，目前已有250戶拆遷戶完成認購，依照市府的規定，拆遷戶在交屋兩年後才能轉手出售。

都發局表示，符合購買照顧住宅資格的拆遷戶原本有291戶，但目前進行鐵路地下化沿線房屋拆除中，因房屋結構連棟等因素，又新增30多戶的拆遷戶，都發局在計算保留照顧住宅後，首批餘屋22戶將釋出標售，後續如果拆遷戶還有買剩下的，將再陸續開標。

市府都市發展局表示，訂108年8月19日至108年10月7日辦理22戶住宅餘屋公開標售作業，並訂於108年10月8日(星期二)上午9時30分於永華市政中心10樓小禮堂進行開標作業。

市府都發局再表示，本次標售22戶住宅，包含A棟46.3至47.85坪戶型3戶、B棟47.85坪戶型2戶、C棟29.79至32.1坪戶型9戶及D棟29.79至32.1坪戶型8戶，每戶皆分別訂有房地標售總價，平均標售底價不含車位約為每平方公尺5萬8,940元(每坪約19萬5千元)，而這個價格是根據市價查估後訂定。