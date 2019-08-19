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2019桃園客家文化節4大系列活動開跑

2019-08-19 17:19聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市政府客家事務局與財團法人桃園市客家文化基金會，客家農庄秋收歡慶時節，共同舉辦2019桃園客家文化節系列活動，包含連辦4年的月光團圓音樂宴，以及客戲巡演、老屋系列活動及稻草藝術創作大賽，共有4大主題及13場系列活動起跑。

客家局長同時也是桃園市客家文化基金會執行長何明光表示，月光團圓音樂宴將於9月7日晚間，在新屋范姜老屋前廣場設席，全宴席皆使用桃園各區域的在地食材烹調，來源安心又吃的道地。

今年客戲巡演，劇式豐富多元，8月底到10月由新樂園劇團、榮興客家採茶劇團、景勝戲劇團、松興戲劇團、偶偶偶劇團、銀河谷音劇團、紙風車劇團、山宛然布袋戲團、火焰蟲客家說演團，在桃園市各區巡演，帶來9場生動演出，無需報名自由入場，共邀民眾一同欣賞好劇。

老屋趣味導覽活動，是今年新增特色活動，選定9月21日在桃園國定古蹟，大溪李騰芳古宅舉行，導覽過程中將精心安排互動遊戲，讓民眾透過活潑的方式，認識客家珍貴的歷史建築特色。

老屋音樂會延續去年，老屋古風結合美妙樂音飄揚，今年邀請到客家流行音樂節得獎選手及客語創作歌手，10月6日在平鎮王屋公廳演出，歡迎民眾前來品味客庄美好風情。

為響應環保及客家族群惜福愛物精神，10月19日將在三坑老街，舉辦稻草藝術創作大賽，鼓勵民眾報名參與稻草編織大賽，在體驗客家傳統精神之同時，更能盡情揮灑創意。

5至10人一隊，預計招收40隊，總獎金達6萬5千元，報名參加者，每人皆可獲得客家Q萌公仔ㄚ弟ㄚ妹家族撲克牌一副，老屋系列活動及稻草藝術創作大賽將會陸續開放報名。

8月至10月為期2個多月「2019桃園客家文化節」系列活動，包含4大主題、共13場活動，活動詳情請上「財團法人桃園市客家文化基金會」官網查詢。

2019桃園客家文化節4大系列活動，9月7日起在各區客家老屋及區里開跑，主廚展示...
2019桃園客家文化節4大系列活動，9月7日起在各區客家老屋及區里開跑，主廚展示月光團員音樂宴豐盛桌菜。記者張弘昌／攝影
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2019桃園客家文化節4大系列活動，9月7日起在各區客家老屋及區里開跑。記者張弘...
2019桃園客家文化節4大系列活動，9月7日起在各區客家老屋及區里開跑。記者張弘昌／攝影
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客家文化節老屋
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