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竹縣傳出綠立委席次禮讓友黨？ 黨部：空穴來風

2019-08-19 17:18聯合報 記者郭政芬╱即時報導

2020立法委員選戰在即，新竹縣下一屆區域立委選舉，由1席增加為2席，新竹縣被列為艱困選區，名單至今未出爐，基層憂慮，民主進步黨新竹縣黨部今天指出，基層黨員期待民進黨新聞部主任周江杰能選一選區、北埔優秀青年范文鴻選二選區，力拚2席立委。

新竹縣國民黨一選區由現任立委林為洲參選、二選區是議員林思銘參選，國會政黨聯盟議員邱靖雅也宣布選二選區，國會政黨聯盟議員吳旭智近來勤走地方，有可能力拼第一選區。

上周地方傳出第一選區將禮讓友黨，甚至有民進黨重量級人士在其中運作，對此，民主進步黨新竹縣黨部主委彭瑞德回應，他不清楚有否運作，但地方的確傳出這個風聲，他認為這是空穴來風，地方希望一、二選區都能推派人選。

彭瑞德說，具有知名度較高的中央黨部客家部主任於上週方轉任新聞部的周江杰主任，是新世代的政治新秀，擔任議員期間展現對社會公平正義的抱負理念，是縣民鄉親所肯定，更是基層黨員期待中央黨部徵召參選第一選區的不二人選。

彭瑞德指出，去年九合一大選，民進黨黨徵召北埔優秀青年范文鴻創業者，事業有成返鄉參選議員，僅以些微差距落敗，是黨內栽培的政治新秀，形象清新、即將完成工程博士學位，今表態願爭取參選第二選區立法委員，縣黨部樂觀其成，並請中央黨部積極協調，完成徵召提名。

民進黨基層透露，中央遲遲未作決定，離選舉剩沒幾個月，希望中央快點決定，並有明確的人選指示，在新竹縣立委選舉能力拚2席，為新竹縣注入國會新力量。

民主進步黨新竹縣黨部今天指出，基層黨員期待民進黨新聞部主任周江杰（右）能選一選區...
民主進步黨新竹縣黨部今天指出，基層黨員期待民進黨新聞部主任周江杰（右）能選一選區、北埔優秀青年范文鴻（左）選二選區，力拼2席立委。圖／本報資料照片
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