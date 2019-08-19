霄裡溪零排放破功 居民：老鼠屎是來自龍潭的垃圾山

2019-08-19 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣霄裡溪守護協會理事長吳榮添今天到新竹縣政府前陳情，他指出新埔的霄裡溪過去長期桃園境內的友達、華映2家科技廠的工業廢水所污染，4年前終於執行廢水全回收零排放，但工廠廢水解決了，卻還有來自龍潭店子湖垃圾場的垃圾水，「霄裡溪零排放破功，老鼠屎是來自桃園的垃圾山」。

吳榮添表示，目前新竹桃園有一個霄裡溪水域環境監督平台，地方多次反應桃園市政府，希望能避免如竹東垃圾山長期曝曬垃圾、威脅下游的溪水，但桃園卻不理。

他呼籲新竹縣府要能硬起來，要求桃園市立刻停止這種以鄰為壑的行為。特別是，鄭文燦是目前6都中執政民調最高的首長，未來或有可能登上大位、做到總統也不一定。但桃園卻一直污染新竹縣，希望縣府能協助反應，趕快解決垃圾山、水污染的問題。

根據霄裡溪水域環境監督平台會議紀錄，關於龍潭店子湖垃圾掩埋問題，桃園市府有提及已規劃於觀音環保科學園區蓋生質能源 中心，預計110年可試運轉，於正式運轉後有餘裕量時，將優先處理龍潭店子湖垃圾掩埋場的垃圾。