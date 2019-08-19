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霄裡溪零排放破功 居民：老鼠屎是來自龍潭的垃圾山

2019-08-19 16:01聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣霄裡溪守護協會理事長吳榮添今天到新竹縣政府前陳情，他指出新埔的霄裡溪過去長期桃園境內的友達、華映2家科技廠的工業廢水所污染，4年前終於執行廢水全回收零排放，但工廠廢水解決了，卻還有來自龍潭店子湖垃圾場的垃圾水，「霄裡溪零排放破功，老鼠屎是來自桃園的垃圾山」。

吳榮添表示，目前新竹桃園有一個霄裡溪水域環境監督平台，地方多次反應桃園市政府，希望能避免如竹東垃圾山長期曝曬垃圾、威脅下游的溪水，但桃園卻不理。

他呼籲新竹縣府要能硬起來，要求桃園市立刻停止這種以鄰為壑的行為。特別是，鄭文燦是目前6都中執政民調最高的首長，未來或有可能登上大位、做到總統也不一定。但桃園卻一直污染新竹縣，希望縣府能協助反應，趕快解決垃圾山、水污染的問題。

根據霄裡溪水域環境監督平台會議紀錄，關於龍潭店子湖垃圾掩埋問題，桃園市府有提及已規劃於觀音環保科學園區蓋生質能源 中心，預計110年可試運轉，於正式運轉後有餘裕量時，將優先處理龍潭店子湖垃圾掩埋場的垃圾。

新竹縣的水域位於桃園的下游，長期受到桃園發展的影響，以往多是事情發生後，才啟動縣市的溝通管道，新竹縣府環保局說，今年九月中新竹縣府環保局將與桃園市將召開縣市平台會議，目前縣市只有霄裡溪水域的平台，這次擴大到縣市平台，會納入關西牛欄河等水域的議題，並邀請環團等團體參與，盼能定期追蹤水域狀況，協助監督與列出期程表，逐步做好改善。

新竹縣霄裡溪守護協會理事長吳榮添今天到新竹縣政府前陳情。記者郭政芬／攝影
新竹縣霄裡溪守護協會理事長吳榮添今天到新竹縣政府前陳情。記者郭政芬／攝影
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新竹鄭文燦民調
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