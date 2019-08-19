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員山路至中興路今通車 竹北到園區縮短約半小時車程

2019-08-19 14:58聯合報 記者郭政芬╱即時報導

為銜接高鐵新竹站區至新竹科學園區道路，新竹縣政府規劃利用高鐵橋下土地，分為三期推動進行，第一期（公道五至員山路段）已於去年11月通車，第二階段（員山路至中興路）工程今天通車。

新竹縣府今天舉行通車典禮，這次二期工程總經費約10.2億元，中央補助82%，縣府自籌款18%，工程費約3.8億元，土地徵收費6.1億元。新竹縣長楊文科長與竹東鎮長羅吉祥、立委林為洲、各議員，今天一起祭拜天地眾神，感謝順利完工。

楊文科表示，此次第二期第二階段全長約590公尺，從員山路口至中興路口，通車後將竹東及科學園區串聯起來，因此命名為「東科路」，相信能改善中山高、經國橋交通瓶頸及健全完整區域路網，帶動周遭區域繁榮發展。另外，他說，關於第三期土地徵收問題會再與地政處仔細研議，提出合理方法。

新竹縣政府工務處長林鶴斯表示，第三期工程（中興路至力行路）目前已完成用地所有權的移轉登記進度，中央核定工程經費20億，營建署已核定工程基本設計，下一步將進入細部設計階段，三期全完工後，從竹東或竹北至園區上班，車程將由原40多分鐘，縮短至10多分鐘，非常方便。

現場由設計單位監造技師王大衡進行工程簡介，王大衡表示，此次工程最困難為穿越台鐵內灣線與接起富榮街聯絡道。另外，也於此截彎取直引溪水做綠美化作業及人行道，供未來縣民使用散步、休憩使用。

通車典禮結束，新竹縣長楊文科牽著竹東在地四位高齡90多歲，百歲公彭源盛、傅木生，...
通車典禮結束，新竹縣長楊文科牽著竹東在地四位高齡90多歲，百歲公彭源盛、傅木生，百歲婆彭羅閑妹、劉吳意妹等人在路上，見證這重要時刻。記者郭政芬／攝影
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新竹縣府今天舉行通車典禮。記者郭政芬／攝影
新竹縣府今天舉行通車典禮。記者郭政芬／攝影
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高鐵橋下土地的第二階段（員山路至中興路）工程今天通車。記者郭政芬／攝影
高鐵橋下土地的第二階段（員山路至中興路）工程今天通車。記者郭政芬／攝影
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此次第二期第二階段全長約590公尺，從員山路口至中興路口，通車後將竹東及科學園區...
此次第二期第二階段全長約590公尺，從員山路口至中興路口，通車後將竹東及科學園區串聯起來，因此命名為「東科路」。圖／縣府提供
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