員山路至中興路今通車 竹北到園區縮短約半小時車程

2019-08-19 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為銜接高鐵新竹站區至新竹科學園區道路，新竹縣政府規劃利用高鐵橋下土地，分為三期推動進行，第一期（公道五至員山路段）已於去年11月通車，第二階段（員山路至中興路）工程今天通車。

新竹縣府今天舉行通車典禮，這次二期工程總經費約10.2億元，中央補助82%，縣府自籌款18%，工程費約3.8億元，土地徵收費6.1億元。新竹縣長楊文科長與竹東鎮長羅吉祥、立委林為洲、各議員，今天一起祭拜天地眾神，感謝順利完工。

楊文科表示，此次第二期第二階段全長約590公尺，從員山路口至中興路口，通車後將竹東及科學園區串聯起來，因此命名為「東科路」，相信能改善中山高、經國橋交通瓶頸及健全完整區域路網，帶動周遭區域繁榮發展。另外，他說，關於第三期土地徵收問題會再與地政處仔細研議，提出合理方法。

新竹縣政府工務處長林鶴斯表示，第三期工程（中興路至力行路）目前已完成用地所有權的移轉登記進度，中央核定工程經費20億，營建署已核定工程基本設計，下一步將進入細部設計階段，三期全完工後，從竹東或竹北至園區上班，車程將由原40多分鐘，縮短至10多分鐘，非常方便。