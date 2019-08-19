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豪大雨暗夜偷排沒有法律假期 鄭文燦啟用監測站抓汙染

2019-08-19 14:11聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市政府為抓河川下游工廠偷排汙染，環保局海岸管理工程處在大園區埔心溪出海口附近，新設第一個桃園海岸水質監測埔心溪站，市長鄭文燦今天中午主持揭牌啟用，為桃園第一條河川水質監測站，他說，為遏阻下游工廠趁豪大雨、晚上偷排汙染，在出海口設監測站，掌握11種化學指標，每20分鐘回傳，稽查汙染速度非常快，未來工廠沒有法律假期。

桃園42公里海岸線從北到南，涵蓋許厝港國家濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬的自然及文化資產，尤其海岸線共有11條河川出海口穿過，過去每遇豪大雨、暗夜，常有不肖工廠偷排汙廢水，造成海岸汙染、破壞海岸生態環境，環保局稽查人員稽查不法疲於奔命。

鄭文燦為桃園海岸水質監測埔心溪站揭牌，認為有助未來監測海岸下游汙染和稽查，他表示，河川如果到下游都沒有汙染，表示管制很好，必須在河川下游出海口設置水質監測站，讓工廠豪大雨、晚上偷排汙染，「看得到就抓得到」。

鄭文燦說，桃園42公里海岸共11條河川出海口，未來都要設置監測站，串連海岸河川自動監測網，管制海洋汙染，A1埔心溪是第一站，可透過11種化學指標監測河川出海口水質，每20分鐘回傳到海岸監測中心，即時性監測汙染大幅提升，如此一來海岸附近的所有工廠，就沒有汙染豁免機會，也沒有法律假期，只要有汙染稽查會非常快。

桃園市環保局海岸管理處在大園區埔心溪出海口附近，新設第一個桃園海岸水質監測埔心溪...
桃園市環保局海岸管理處在大園區埔心溪出海口附近，新設第一個桃園海岸水質監測埔心溪站，市長鄭文燦（見圖）主持揭牌啟用抓汙染。記者曾增勳／攝影
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桃園市環保局海岸管理處在大園區埔心溪出海口附近，新設第一個桃園海岸水質監測埔心溪...
桃園市環保局海岸管理處在大園區埔心溪出海口附近，新設第一個桃園海岸水質監測埔心溪站，海管處長林立昌（見圖）說明監測站提升汙染稽查。記者曾增勳／攝影
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桃園市環保局海岸管理處在大園區埔心溪出海口附近，新設第一個桃園海岸水質監測埔心溪...
桃園市環保局海岸管理處在大園區埔心溪出海口附近，新設第一個桃園海岸水質監測埔心溪站（見圖），未來將即時監測網提升汙染稽查效果。記者曾增勳／攝影
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鄭文燦
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