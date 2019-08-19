助單親媽挖化糞池、蓋廁所！中大國際志工團赴越南服務

2019-08-19 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



中央大學國際服務學習志工團隊日前深入越南偏鄉服務，幫生活貧乏的傣族上起英語課輔，甚至開挖化糞池、蓋家用廁所，改善當地的基礎衛生。

中央大學及願景青年行動網協會共同合作「越南梅洲生態村發展暨兒童培力計畫」，在8月5日至8月16日執行為期11天的海外服務，由11名中央大學志工團隊學生、1名中央大學教師及1名願景青年行動網協會成員所組成，經一系列行前課程後才可以啟程服務。

該次活動的志工團是從去年國際志工招募活動中所選拔出來的，自寒假開始密集訓練，課程包括兒童英語課輔、越南語學習、照片拍攝及影片剪輯及等。中大越南國際志工團隊長周詠真表示，親身體驗過海外服務讓心靈成長許多，尤其對社區營造幫忙蓋廁所的時候印象最深刻。

周詠真說，志工團幫忙蓋廁所，服務的屋主是名單親媽媽，2名女兒一個已經出嫁，另一人則在大城市工作，家裡只剩單親媽媽，雖然家中有廁所卻是最簡陋、沒有化糞池的那種，志工們在當地居民的示範下，幫助單親媽媽在家中挖出一個化糞池，再以水泥蓋成有圍牆的廁所。

不過興建廁所的過程並不是那麼順利，周詠真表示，廁所就花了眾人6天的時間蓋成，由於水泥會因為天氣狀況改變，天氣熱會太乾，天氣冷會過濕，因此都會幫忙提醒負責調配水泥的成員要多多注意；至於語言不通的時候則利用Google翻譯來輔助。