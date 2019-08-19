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新竹國際風箏節周末登場 動物們齊聚空中動物園

2019-08-19 14:06聯合報 記者張雅婷╱即時報導

2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場，今年風箏節配合新竹動物園陸續開放，以動物為主題，打造空中動物園，新竹市府於今天在新竹漁港國際風箏賽場舉行記者會，包含台灣黑熊與大象、河馬等動物造型風箏都搶先試飛，市府也在8月24日、25日準備了1200份風箏送給大小朋友。

市長林智堅表示，風是新竹的特產之一，因此新竹市政府連續3年在風箏賽場舉辦國際風箏節，前2年吸引了超過15萬人次參與，今年再度邀請來自國內外8個國家、超過20個風箏團隊參加。產業發展處表示，今年特別企劃以快樂森林和海洋世界主題，讓猴子、老虎、河馬、大象、貓頭鷹等森林動物與魟魚、章魚、鯊魚、鯨魚、海豚等海洋動物齊飛天際。

除了主題動物風箏外，今年還有一層樓高的大書包風箏，及大型超人、貓女、超能先生等超級英雄系列風箏，並有西遊記人物系列風箏等。特技風箏邀請世界冠軍日本Airrex隊與會，屆時將和國內的特技風箏隊互飆技術，聯袂演出特技大團飛。24日晚間還有結合夜光特技風箏與夜光舞蹈表演的夜光風箏表演。

新竹市國際風箏節於8月24日下午3點到晚間8點、8月25日下午3點到6點登場，除了國內外好手的放飛風箏外，活動包含MOMO家族、非洲戰鼓、超級偶像歌手楊蒨時等精彩表演，同時提供「環保愛地球換紀念風箏」活動，只要持5張廢光碟或5顆廢電池，即可兌換今年活動紀念風箏，每天限量500份；現場還有打卡國際風箏賽場送彩繪風箏活動，每天限量100份；澳門鬥風箏親子DIY活動，每天30名。詳細活動資訊，可至活動網站查詢：http://www.hc-kite.com/。

2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場，今年風箏節以動...
2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場，今年風箏節以動物為主題，打造空中動物園。記者張雅婷／攝影
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2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場，今年風箏節以動...
2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場，今年風箏節以動物為主題，打造空中動物園。記者張雅婷／攝影
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2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場，今年風箏節以動...
2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場，今年風箏節以動物為主題，打造空中動物園。記者張雅婷／攝影
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2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場，今年風箏節以動物為主題，打造空中動物園。記者張雅婷／攝影
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2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場，今年風箏節以動物為主題，打造空中動物園。記者張雅婷／攝影
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2019新竹市國際風箏節將於8月24日、25日在新竹漁港熱鬧登場，今年風箏節以動物為主題，打造空中動物園。記者張雅婷／攝影
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