中醫大新竹附醫與清大合作 用AI影像診斷帕金森氏症

2019-08-19 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



以往帕金森氏症的診斷都是依據專家經驗辨識，初期常被誤以為是中風或關節退化等疾病，中國醫藥大學新竹附設醫院與清華大學電機系教授李祈均團隊共同合作，結合醫療和AI專長，利用「人工智慧」輔助動作障礙專家判斷，今年起研究109個案例，準確率高達八成，有潛力成為未來輔助帕金森診斷的好工具，不只減少確診時間，也可應用在偏鄉，而這也是全球首度，利用影像人工智慧輔助帕金森氏症診斷。

中醫大新竹附醫神經內科主任陳睿正率領動作障礙團隊與清大電機系教授李祈均的人類行為訊息暨互動計算實驗室，從人工智慧影像辨識著手，透過深度學習技術並針對動作障礙專家的診斷進行自動化建模，共建置3萬筆資料，對可能罹患帕金森氏症病人的神經學檢查症狀，再與正常人比較，來幫助診斷帕金森氏症，準確率可高達八成。

陳睿正指出，帕金森氏症發作時，越早診斷，越能盡快給與有效介入與治療，但棘手的是，動作障礙的診斷非常仰賴專家經驗，臨床上的診斷非常困難，就算在歐美，病人也常在不同的專科醫師間輾轉，數年後才被診斷出來，現在有AI 智慧輔助，不僅可以越早診斷出來，一致性與準確率也更高。

李祈均表示，民眾有一般手機錄影，只要傳到此資料庫，透過AI的辨識、運算後，就可以辨識出嚴重的程度。

陳睿正表示，帕金森氏症的治療從傳統藥物、手術到無創的「聚焦超音波治療」，其中聚焦超音波又稱為「神波刀」，利用超音波探頭對準腦部深處，進行熱銷融，目前在台灣的治療適應症為「自發性顫抖」。美國與日本則皆通過聚焦超音波可用於治療自發性與帕金森氏顫抖症。

陳睿正指出，根據他與英國倫敦大學過去發表在美國醫學會期刊的評論顯示，帕金森氏症的發生率在過去30年內逐漸增加，可能跟環境因子的改變有關，台灣則約有40000人罹患此疾病。帕金森氏症的主要症狀為顫抖，動作緩慢，僵硬，小碎步等，使得患者後期行動不便，需要照顧，對患者本身與家庭皆造成負擔。