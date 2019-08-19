慶祖父母節防災館辦闖關 得獎民眾模仿照片徵文超有愛

2019-08-19 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市政府教育局家庭教育中心今早為慶祝祖父母節，特別邀請75個祖孫家庭到桃園防災教育館裡體驗防災趣，活動結合站內智能科技設施，讓祖孫從活動中學習防災觀念並從中享受親情，更有有獎微答、胖卡美食等讓祖孫歡慶，另還有民眾模仿獲獎照片徵文的姿勢，現場超有愛。

祖父母節訂在每年8月的第4個星期日(即108年8月25日)，桃市家庭教育中心已響應祖父母節邁入第十年，總計已有7萬3千多人次參與。今年特別與防災教育館共同合辦，讓祖孫在防災館中體驗各式活動，包括請專員用生動立體的模型進行講解、教導發生天災時要如何準備求生包、於煙霧體驗室模擬火災時該如何迅速逃離，讓小朋友及大朋友進行一場有意義的共學之旅。

除現場體驗活動外，更與建國國小合作，因應現代生活3C產品無所不在，鼓勵民眾利用數位科技促進家人間的情感，以照片展現出家人間互動有愛的模樣，頒發「桃園市108年度愛在一起相片徵文」獎項，特優獎3名，各5000元獎金、優選獎10名，各1000元獎金，現場更有獲獎者在自己的照片前，模擬當初拍攝下得獎作品再次合照，互動相當溫馨感人。