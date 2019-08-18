影／身障機構高齡化時代來臨 竹縣華光急募款修繕

2019-08-18 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



我國老人人口超過 14%，亞洲排名第三，也成為高齡社會，而高齡身障者比例也逐年升高，根據統計，至去年底，全國身障者約117萬人，超過45歲者占七成六，身障者高齡、身障者父母高齡、機構照護者高齡的「三高」問題，越來越嚴重。

衛福部統計，2011年45歲以上全國身障者約80萬人，2018年45歲以上全國身障者約90萬人，7年內增加12%，高齡身障者人數攀升，面對三種高齡的狀況有增無減，全台社福機構力拼轉型，配合高齡身障者生活需求，改善軟硬體設施，盼能給他們一個終老的合適空間。

新竹縣華光社會福利機構創立36年，近期盤點人力，發現5到10年後，160多名院生超過45歲的人數竟高達8成，機構的工作人員平均年齡50歲，也將面臨退休潮，由根山居主任周神助指出，身障者老化速度比一般人還快，45歲就算是老年，機構不得不跟著加快腳步，更新設施。

由根山居在2011年設立，以終身安養概念為主，周神助表示，身障者除非面臨插管或精神疾病等，未來大都在機構中終老，因此如何就地安置、老化，成為重要的議題。由根山居設立時有考慮到老化議題，無障礙設施、衛浴設計等較全面。

但華光機構最早成立的華光智能發展中心至今邁入36年，房舍老舊、牆壁龜裂且漏水，院生從年輕時居住到老年，也有一家四口住在此，但因房屋老舊，院生老化後得用助行器，卻因廁所不夠大，難以直接進入廁所，只能把助行器放在門口，再緩緩扶著牆壁進入，這也讓華光更急迫募款，希望能盡快協助修繕老舊的華光智能發展中心。