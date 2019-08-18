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桃園客家義民祭 客家好戲不斷

2019-08-18 21:23聯合報 記者高宇震╱即時報導

本年度桃園客家義民祭今日晚間７時於中壢區光明公園舉辦，由台灣山歌團擔綱演出的義民禮讚客家歌舞劇盛大登場，歌舞劇結合創新舞蹈和音樂，呈現當年義勇軍忠義千秋的歷史故事，緬懷先民忠義愛國的奉獻精神，展現客家文化的多元面貌。

桃園市長鄭文燦指出，客家人對鄉土的感情相當濃厚，可追溯至1894年甲午戰爭後，台灣被清廷割讓給日本，台灣軍民與日軍發生多場戰爭，1895年乙未戰爭爆發，桃竹苗是戰鬥最激烈的地區，其中更以客家義民軍為作戰主力，展現客家人反抗愛台的硬頸精神。鄭文燦也談到，桃園已獲中央前瞻計畫補助，規劃在平鎮區義民公園興建第一座「1895乙未戰役紀念公園」，其中最具特色的「乙未之環」象徵客家的團結，未來會將公園打造為歷史教育場所，將客家歷史文化傳遞下去。

本活動由客家事務局與平鎮褒忠祠共同舉辦，現場還設立義民爺故事館，期盼藉由民眾的參與，更加了解義民爺的由來與傳承並發揚光大。

今年義民祭好戲不斷，除了今晚演出的義民禮讚客家歌舞劇，由在地劇團景勝戲劇團演出的「客家大戲」明後兩天於褒忠祠接連演出怕妻皇帝、千里尋父、斬太保三齣戲碼。後天晚上7點將會舉辦今年六輪值里交接明年輪值二里的義民交接晚會。更多活動詳情，請至活動官網「2019桃園客家義民祭」（網址：https://tinyurl.com/y2b4vp4c）查詢。

今年桃園客家義民祭，由台灣山歌團擔綱演出的義民禮讚客家歌舞劇盛大登場。圖／客家局...
今年桃園客家義民祭，由台灣山歌團擔綱演出的義民禮讚客家歌舞劇盛大登場。圖／客家局提供
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今年桃園客家義民祭，由台灣山歌團擔綱演出的義民禮讚客家歌舞劇盛大登場。圖／客家局...
今年桃園客家義民祭，由台灣山歌團擔綱演出的義民禮讚客家歌舞劇盛大登場。圖／客家局提供
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今年桃園客家義民祭，由台灣山歌團擔綱演出的義民禮讚客家歌舞劇盛大登場。圖／客家局...
今年桃園客家義民祭，由台灣山歌團擔綱演出的義民禮讚客家歌舞劇盛大登場。圖／客家局提供
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