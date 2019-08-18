暑假瘋考照 主題遊學也推證照班

2019-08-18 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



學生放暑假除了補習、上輔導課、上才藝班等，有些學生為了自己的興趣與專業投入心血「練功」，不管是暑假到學校上課準備科系相關的證照考試，有學子選擇到異國一邊體驗不同文化，一邊為自己的興趣學習新技能。

對高中職學生而言，每年暑假約有一個月的時間到校學習國、英、數等重點科目外，學校也針對不同科系安排證照班課程。

如新竹市光復中學汽車科學生、新竹高商學生分別趁暑假上考證班，考汽車修護乙級證照、電腦軟體應用乙級證照、會計資訊乙級證照、電腦軟體應用乙級證照等；光復中學幼保科學生也趁著暑假學習平常沒上過的戲劇練習、折氣球課程等才藝，想吸引幼兒注意。

光復中學表示，因暑假課程較短期，因此也能找較多不同專長的業師為學生指導不同專業面向。

而除了高中生忙著到校上課考證照，現在主題遊學團，也吹證照風。以往出國遊學，大多數學生會選擇就讀語言學校，增進英文能力，不過面對日愈競爭的職場環境，光靠英文能力已無法應付，因此國外不少大學也推出遊學兼考照的套裝方案，除了一般英語課程，如烹飪、流行設計、流行時尚彩妝、微電影製作、攝影、藝術等，或衝浪、潛水等運動類等證照，讓出國遊學增添更多樂趣。

業者曼哈頓遊學航家指出，全美排名第49名 UC Irvine加州大學爾灣分校，提供美國商業證照課程，內容包括商業英語、美國商業文化和常用語、美國商業運作方式、商業軟體使用、個案研究及談判技巧等一系列課程。

像美國、加拿大 AI 藝術學院針對完全沒有基礎，提供11周短期證照課程，培養多媒體設計、媒體藝術與動畫、專業錄音、電影技術、時尚設計行銷、餐飲管理等第二專長。