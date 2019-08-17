親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

花蓮深夜隔5秒連兩震 第二個更大

影／苗栗特色糕餅多 在地食材打造「縣餅」

2019-08-17 23:17聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天在舊山線勝興火車站舉辦特色糕餅推廣活動，邀縣內業者共同向遊客、鄉親行銷特色糕餅，會場餅香四溢，琳瑯滿目。

近年來苗栗縣糕餅業者由縣府輔導創新開發，運用在地食材製作各類糕餅，並力推「麻糬餅」，業者紛紛展現創意，不斷在口味、造型推陳出新，爭取消費者青睞。

縣府工商發展處為提升在地糕餅產業競爭力，爭取經濟部中小企業處補助，自2014年起啟動「苗栗縣糕餅產業升級及在地食材應用發展計畫」，針對創新產品開發、包裝設計及行銷通路進行深度輔導與資源挹注，計畫持續3年並展現成果，為延續效益，縣府輔導糕餅業者合力將「苗栗麻糬餅」打造成為代表苗栗的幸福糕餅及「縣餅」。

今天上午的苗栗特色糕餅推廣活動，業者製作3片大型麻糬餅，包括原味、紫蘇、紅棗等口味，由副縣長鄧桂菊、烘焙協會理事長蔡永賜、糕餅同業公會理事長鄧原豪、前理事長蔡其宗等人分切後，贈送遊客品嘗，推廣活動還安排迎親表演，凸顯苗栗特色糕餅的幸福與喜氣。

蔡永賜指出，苗栗糕餅、烘焙同業在縣府輔導下，充分運用在地食材如芋頭、紅棗、紫蘇、地瓜、香椿等各種材料製作糕餅及創意麵包，也創造出許多特色糕餅，勝興車站有來自各縣市的遊客，藉此推廣行銷也希望大家喜歡苗栗特色糕餅。

苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅...
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅推廣活動，展示縣內各類特色糕餅、創意麵包 。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅...
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅推廣活動，展示縣內各類特色糕餅、創意麵包 。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣特色糕餅推廣活動上午在舊山線勝興車站舉辦，副縣長鄧桂菊(中)等人分切大型麻...
苗栗縣特色糕餅推廣活動上午在舊山線勝興車站舉辦，副縣長鄧桂菊(中)等人分切大型麻糬餅分享遊客、鄉親品嘗 。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅...
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅推廣活動，展示縣內各類特色糕餅、創意麵包 。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅...
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅推廣活動，展示縣內各類特色糕餅、創意麵包 。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅...
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅推廣活動，展示縣內各類特色糕餅、創意麵包 。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅...
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅推廣活動，展示縣內各類特色糕餅、創意麵包 。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅...
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅推廣活動，展示縣內各類特色糕餅、創意麵包 。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅...
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅推廣活動，展示縣內各類特色糕餅、創意麵包 。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅...
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅推廣活動，展示縣內各類特色糕餅、創意麵包 。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅...
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅推廣活動，展示縣內各類特色糕餅、創意麵包 。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅...
苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天連袂在舊山線勝興車站辦特色糕餅推廣活動，展示縣內各類特色糕餅、創意麵包 。記者胡蓬生／攝影
分享

苗栗縣火車站
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

影／市集、音樂會、手作坊 苗栗編織藝術節登場

2019-08-17 19:35

待用咖啡好有愛 桃園這里的「阿媽咖啡」募到千杯

2019-08-17 19:32

竹東晚間住宅火警 30多隻浪浪遭到祝融之災

2019-08-17 16:22

南庄慢城老街魅力 十三間老街「漫慢咖啡生活節」

2019-08-17 21:54

中新地下道混凝土墜落 砸重女騎士頭部

2019-08-17 19:47

開綠燈讓救護車通行不卡卡 桃市試辦智慧路口系統

2019-08-17 19:33

通學步道新校舍月底開學啟用 竹市新校園運動立典範

2019-08-17 18:48

苗栗南庄慢城「小恬田」特色手作推動友善大地

2019-08-17 17:56

影╱創造就業機會 徐耀昌：任內招商引資超過8千億

2019-08-17 15:43

芎林鄉五華工業區 將增設污水處理廠及服務中心

2019-08-17 14:29

超嗨！桃園購物節開跑 200間特約店消費滿額抽汽車

2019-08-17 12:51

台大時期年輕照比林右昌驚人 吳思瑤：桃園盧廣仲

2019-08-17 12:27

來眷村挑戰奪寶解謎 中壢馬祖新村推出實境遊戲

2019-08-17 07:53

新竹動物園年底開放！蔡英文搶先逛 林智堅臉書直播

2019-08-16 23:42

桃園土地公民俗藝術節 今登場

2019-08-16 23:38

桃消防局設備升級 增4K電視牆 高科技輔助救災

2019-08-16 23:27

畫家里長王菁華 打造彩繪村

2019-08-16 23:08

影／歌曲紅薔薇是他作詞 詹冰物件捐贈展登場

2019-08-16 21:30

影／後龍好望角音樂會 8月24、25日登場

2019-08-16 19:48

女力崛起 苗縣舉辦女性村里長性別意識培力

2019-08-16 19:48

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

這位市長施政滿意度高年輕照曝光 網驚呼：歐巴

2019-08-16 23:54

獨／她5年不離不棄陪伴八仙塵爆傷友 兩人有了愛情結晶

2019-08-17 19:56

高雄前鎮小港大雨 往來機場中山地下道一度積水

2019-08-17 10:06

影／被爆年輕照打趴男星 林右昌：給我3個月減重

2019-08-17 12:44

台大時期年輕照比林右昌驚人 吳思瑤：桃園盧廣仲

2019-08-17 12:27

注意！武嶺停車場重開放 合歡山莊前停車場封閉整修

2019-08-17 07:53

竹東晚間住宅火警 30多隻浪浪遭到祝融之災

2019-08-17 16:22

台中市區20日大停水 百貨飯店大賣場搶水大作戰

2019-08-17 08:21

任韓國瑜台東縣競總主委 饒慶鈴：黨有需要義不容辭

2019-08-17 19:30

高市路竹頂寮常遭海水倒灌 李四川冒雨視察要求速改善

2019-08-17 12:44

學生高雄火車站聲援香港 警方動員禁連儂牆

2019-08-17 16:57

基隆八堵鐵橋煥然一新 重現天空藍美麗地標

2019-08-17 10:51

礁溪櫻花馬徵選志工 給風衣給保險有早午餐與紀念品

2019-08-17 11:35

要說再見了！宜蘭童玩節明天閉幕 最後一天精彩全都上

2019-08-17 15:44

影／蔣萬安、洪孟楷濕身秀 新北泰山水球戰成眾人箭靶

2019-08-17 12:06

廣原小熊長胖1公斤 台東林管處：母熊棄養的可能性不高

2019-08-17 11:28

新北金山甘藷節千人焢地瓜 侯友宜：好甜地瓜不買可惜

2019-08-17 16:56

超嗨！桃園購物節開跑 200間特約店消費滿額抽汽車

2019-08-17 12:51

ㄚ爸在這裡！台東上百萌娃參加爬行賽 爸媽喊破喉

2019-08-17 16:22

通學步道新校舍月底開學啟用 竹市新校園運動立典範

2019-08-17 18:48

陳柏惟PO中分年輕照 網嘆：髮型毀了你啊！

2019-08-17 13:29

高手在民間 老農民土法煉鋼自培10餘種金針花

2019-08-17 10:50

臻愛董事長月領4千塊學徒做起 打下婚宴飯店版圖

2019-08-17 08:56

美麗景點豆腐岬 將變身宜蘭水上運動基地

2019-08-17 14:35

南庄慢城老街魅力 十三間老街「漫慢咖啡生活節」

2019-08-17 21:54

新北投車站第二期工程完工開幕 迎回當年歷史記憶

2019-08-17 13:53

彰化舊民族路派出所列歷史建築 地主不服提行政訴訟

2019-08-17 17:54

這些貓都吃過牢飯！台東民眾認養很踴躍

2019-08-17 17:44

魚夫「雨的布魯斯」美食書 林右昌：基隆吃好料看這本

2019-08-17 13:52

影／連儂牆聲援香港 備珍珠板避免亂貼車站

2019-08-17 18:46

開綠燈讓救護車通行不卡卡 桃市試辦智慧路口系統

2019-08-17 19:33

金門頻傳鯨豚擱淺 縣府邀你加入志工培訓

2019-08-17 19:34

五峰旗瀑布最上層下月重新開放 入口可借安全帽擋落石

2019-08-17 15:24

影／市集、音樂會、手作坊 苗栗編織藝術節登場

2019-08-17 19:35

影╱創造就業機會 徐耀昌：任內招商引資超過8千億

2019-08-17 15:43

台南三爺溪整治 112年全線完成

2019-08-17 00:43

影╱集水區降雨不斷 台南南化水庫持續溢流

2019-08-17 16:18

來眷村挑戰奪寶解謎 中壢馬祖新村推出實境遊戲

2019-08-17 07:53

影／金牌國標舞老師教出小舞王 小舞者笑：我變美了

2019-08-17 09:23

影╱自己造船自己划 學子體驗「鹿港飛帆」風華

2019-08-17 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top