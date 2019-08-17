影／苗栗特色糕餅多 在地食材打造「縣餅」

2019-08-17 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣食品烘焙推展協會、糕餅商業同業公會等單位今天在舊山線勝興火車站舉辦特色糕餅推廣活動，邀縣內業者共同向遊客、鄉親行銷特色糕餅，會場餅香四溢，琳瑯滿目。

近年來苗栗縣糕餅業者由縣府輔導創新開發，運用在地食材製作各類糕餅，並力推「麻糬餅」，業者紛紛展現創意，不斷在口味、造型推陳出新，爭取消費者青睞。

縣府工商發展處為提升在地糕餅產業競爭力，爭取經濟部中小企業處補助，自2014年起啟動「苗栗縣糕餅產業升級及在地食材應用發展計畫」，針對創新產品開發、包裝設計及行銷通路進行深度輔導與資源挹注，計畫持續3年並展現成果，為延續效益，縣府輔導糕餅業者合力將「苗栗麻糬餅」打造成為代表苗栗的幸福糕餅及「縣餅」。

今天上午的苗栗特色糕餅推廣活動，業者製作3片大型麻糬餅，包括原味、紫蘇、紅棗等口味，由副縣長鄧桂菊、烘焙協會理事長蔡永賜、糕餅同業公會理事長鄧原豪、前理事長蔡其宗等人分切後，贈送遊客品嘗，推廣活動還安排迎親表演，凸顯苗栗特色糕餅的幸福與喜氣。