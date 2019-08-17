南庄慢城老街魅力 十三間老街「漫慢咖啡生活節」

2019-08-17 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



漫步老街，享受浪漫悠閒的時光，苗栗縣政府工商發展處今在南庄十三間老街封街舉辦「漫慢咖啡生活節」，吸引許多遊客造訪。苗栗縣長徐耀昌說，將持續推展產業輔導，打造品牌咖啡街，再造南庄慢城新亮點。

南庄十三間老街曾盛極一時，見證南庄的礦業、木業發展的風光歲月，是極具歷史意義的文化資產，為讓南庄注入新活力，縣府在107年爭取前瞻計畫補助3060萬元經費，計畫3年辦理「十三創意街區漫慢遊計畫」，去年推出「愛上南庄」，今年推出「漫慢咖啡生活」主題，盼重現老街風華。

今舉辦漫慢咖啡生活節，縣長徐耀昌化身咖啡師，沖泡咖啡，並在悠揚音樂伴奏下，細細品嘗咖啡，與遊客們感受慢城的慢活步調。

徐耀昌說，縣府辦理「十三創意街區漫慢遊計畫」，以十三間老街與南江老街為核心區域往外擴展至整個南庄地區，透過計畫活化老街，將打造10家南庄慢城示範店、6家美學空間改造、10家老店創新設計，串聯各方資源挹注發展，提升產業整體價值，促進當地營業額增加2000萬元、吸引民間投資1000萬元、增加國外旅客500人次的效益，讓老街持續注入新的活力，打造國際觀光新亮點。