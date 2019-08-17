苗栗近10年最大規模徵才 推動樂齡友善職缺

2019-08-17 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗縣府與勞動署今舉辦苗栗縣近10年大規模徵才暨職訓嘉年華，勞動部次長林明裕與會，他說，勞動部推動基本工資調升，行政院近期通過「中高齡者及高齡者就業促進法」草案，建構銀髮族友善就業環境。今現場有33家企業參與，提供1831個職缺，其中有近400個樂齡友善職缺。

勞動署桃竹苗分署指出，今有2379人次參與，求職者媒合率近6成，現場有33家企業，提供1831個工作職缺，其中400個樂齡友善職缺，現場起薪3萬元以上職缺多達540個，其中矽品精密工業的職缺薪資更上看8萬元。

勞動部次長林明裕說，勞動部每年舉辦2000場以上徵才，服務各地民眾。勞動部積極推動基本工資調升，最近行政院通過「中高齡者及高齡者就業促進法」草案，幫助建構銀髮族友善的就業環境等促進就業措施，努力讓勞工安穩工作、安心在職場打拼並建立安全勞動環境。

勞動力發展署副署長施貞仰說，草案送入立法院，希望能在下個會期通過，讓樂齡者求職就業更有保障。現行就業服務法第24條對特定對象規定，雇主只要願意聘用中高齡者，每個月可獲相關補助。