影／市集、音樂會、手作坊 編織藝術節登場

2019-08-17 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣編織藝術節「速寫共感蒔光」今天起在苑裡鎮山腳國小登場，今年編織節在校內歷史建築日治宿舍群的室內外，安排編織創作展、生活展、手作工坊、夏日市集、音樂會，還邀藝術家進行編織的裝置藝術創作，結合現代藝術思維，盼苗栗的傳統編織工藝得以傳承並發光發熱。

苗栗縣2019編織藝術節今年選在「經典小鎮」及「藺草原鄉」苑裡鎮舉辦，分別在17-18、24-25日2個周休假期的下午安排夏日市集及編織展、手作坊，盼發揚並凸顯苗栗縣的藺草編織、竹藤編及原住民編織等傳統工藝之美。

苗栗副縣長鄧桂菊、文化觀光局副局長詹彩蘋上午參加開幕式；鄧桂菊指出，文觀局4月剛舉辦過「阿嬤的藺草世界」，創作者88歲的劉蔡腰女士展出上百件藺草編織作品，件件讓人驚豔，縣內的竹藤編、泰雅染織等工藝也都有國寶級的創作者，呈現縣內傳統編織工藝特色和文創實力。

今年編織節，縣府特別與中華郵政合作，苑裡山腳郵局的紅綠郵筒由藝術家鍾瓊儀以藺草、彩繪織布為郵筒變身，呈現苗栗山海美景意象；編織節會場日治時期宿舍群成為展場、市集與手作坊，交織出復古與現代融合的氛圍。

文觀局文創產業科指出，苑裡是藺草的故鄉，藺編工藝曾經是小鎮的重要經濟來源，技藝的傳承需要職人的堅持，為延續編織技術，打造藺編、竹藤編、原民編織的品牌意象，今年的編織藝術節並與Simple Life簡單生活團隊合作，邀多組設計家品牌，探訪在地編織材料及研發異業結盟。