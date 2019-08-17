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開綠燈讓救護車通行不卡卡 桃市試辦智慧路口系統

2019-08-17 19:33聯合報 記者張裕珍╱即時報導

救護車出勤不時遭遇擋道，行經路口也易因車流交織卡關，桃園市交通局為提升救護效率，首創試辦以桃園敏盛醫院為終點，將大興西路、春日路等周邊路段導入智慧路口系統，只要偵測到執行公務的救護車即將通過路口，即觸動該直行路口號誌轉綠燈，並鎖住另三方路口燈號為紅，交通局近期建置完成並在前導路口掛警示牌面，目前測試中，預計年底啟用。

桃市交通局運輸資訊中心主任李慶憲說，桃園這套智慧路口系統主要協助救護車執行公務，以位於桃園區經國路上的敏盛醫院為試辦點，擇定通往敏盛醫院的重要路口導入感測系統，只要偵測到救護車將通過，就會視其路口狀況調整紅綠燈燈號，訊息並同步回傳交控中心。

李說，過往救護車執行公務以鳴笛警示，用路人若不懂得閃讓，往往卡在車陣之中，也不得不降低車速行駛，此智慧化系統建置之後，透過感測等裝置能讓救護車通過的路口由紅燈變綠燈，至於對向、兩側路口則轉為紅燈，各方用路人配合號誌運作，救護車就能順暢通行。

為配合智慧路口系統，交通局近期已在前導路段的分隔島、路邊掛設「前為救護車優先號誌，請留意號誌轉換」等警示牌面，之後也將在號誌前方架LED字幕機，待實際運作時，就能配合號誌即時秀出「救護車通行」等字樣，讓用路人理解為何紅綠燈號誌會突然轉變。

不過此套系統目前仍在測試階段，李慶憲說，救護車優先號誌的紅燈設計，可能讓原本以綠燈通行路口的用路人因此被擋下來，考量安全性、車流順暢、減少用路人等不便的因素，必須進行嚴謹的測試，如要在救護車抵達前多遠變換燈號，需要長時間測試，12月才會啟用。

桃園市交通局為提升救護效率，試辦以桃園敏盛醫院為終點，將大興西路、春日路等周邊路...
桃園市交通局為提升救護效率，試辦以桃園敏盛醫院為終點，將大興西路、春日路等周邊路段導入智慧路口系統，即時變換號誌以利救護車順暢通行，交通局近期已在大興橋等前導路口掛設警示牌面。記者張裕珍／攝影
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桃園市交通局為提升救護效率，試辦以桃園敏盛醫院為終點，將大興西路、春日路等周邊路...
桃園市交通局為提升救護效率，試辦以桃園敏盛醫院為終點，將大興西路、春日路等周邊路段導入智慧路口系統，即時變換號誌以利救護車順暢通行，交通局近期已在大興橋等前導路口掛設警示牌面。記者張裕珍／攝影
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