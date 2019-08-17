待用咖啡好有愛 桃園這里的「阿媽咖啡」募到千杯

2019-08-17 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



歐洲近年掀起待用咖啡風潮，讓需要的人免費取用，桃園市桃園區三民里仿造待用咖啡觀念，7月起在社區活動中心打造「阿媽咖啡」，短短1個月就募到上千杯待用咖啡，里長康進旺更目標讓「阿媽咖啡」走入人群，未來將積極參與社福團體舉辦的公益活動，擺攤分享咖啡之餘開放民眾樂捐，收入回捐給社福團體，傳遞咖啡香與濃濃人情。

桃園區三民里活動中心位於桃園國民運動中心對街，是社區居民重要活動與課程據點，里長康進旺以「媽媽」台語發音命名，7月份在活動中心掛牌成立「阿媽咖啡，三民咱ㄟ厝」，在門口處擺上一台咖啡機、咖啡杯，讓來訪者能自由飲用咖啡，若有民眾想捐待用咖啡，也很歡迎捐款，一旁貼有紅榜紀錄捐贈杯數，迄今已累計上千杯，超乎地方預期。

「本來擔心沒人捐款，結果多慮了！」康進旺笑說，咖啡機旁就設有木製捐款箱，丟不丟錢都隨意不勉強，不少人取用咖啡時，也會擔心地問說「要不要給錢？」但運作一陣子之後，待用咖啡無形中形成一股善的循環，捐款者以40杯為捐贈單位，才8月中就捐了逾千杯。

待用咖啡起源自歐洲，在美國、亞洲、澳洲等地都有人響應，康進旺說，雖然暑假天氣炎熱，但來活動中心聚會、活動的民眾不少，看到免費咖啡也會想來一杯，有的甚至會主動捐款，三民里也為此組成一支「阿媽咖啡志工團」，成為待用咖啡往外發散的重要幫手。